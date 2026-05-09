Кем мечтали стать мировые звезды до того, как начали актерскую карьеру и почему некоторые профессии могут удивлять, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Вы точно ее слышали: эта песня стала последним большим рок-хитом в 21 веке

Почему Роуэн Аткинсон мог так и не появиться как Мистер Бин?

Один из самых известных комедийных актеров мира Роуэн Аткинсон на самом деле пришел в комедию через науку. На самом деле Роуэн учился на инженера и сначала получал степень по электротехнике в Ньюкаслском университете в Великобритании.

В интервью GQ Аткинсон говорит, что на самом деле до 20 лет он считал, что таки станет инженером-электриком. Но после того, как он продолжил обучение уже в Оксфордском университете, во время работы над техническими проектами начал участвовать в театральных выступлениях, что дало толчок к актерской карьере.

Таким образом, Аткинсон даже начал работу над докторской диссертацией, но решил полностью посвятить себя комедии.

Интересно! Родился актер в Консетти, вблизи Ньюкасла, в зажиточной фермерской семье. Получал он образование перед университетом сначала в хористской школе в Дареме, а затем в частной школе Святого Биса на берегу Ирландского моря.

Роуэн Аткинсон несмотря на его комические роли довольно сдержанный человек. И в этом не осталось в стороне его инженерное мышление, ведь оно повлияло на саму конструкцию его юмора: Аткинсон строит сцены как задачи с четкой логикой, где каждый жест работает как элемент комедии.

Самой известной ролью Аткинсона до сих пор остается Мистер Бин, который стал его визитной карточкой в мировой комедии. Среди самых заметных работ актера также фильмы "Мистер Бин", "Агент Джонни Инглиш" и "Четыре свадьбы и одни похороны", а также сериал "Человек против пчелы".

Как обучение в Гарварде изменило карьеру Натали Портман?

Даже находясь на пике актерской карьеры, Натали Портман сознательно поставила образование не ниже кино и выбрала Гарвардский университет, ведь мечтала совместить свою жизнь с психологией. Она получала степень бакалавра с 1999 года по 2003 год, говорится в Гарвардской газете.

Обучение стало для нее не только академическим выбором, но и способом доказать себе и окружающим, что ее нельзя воспринимать только как актрису. Она сознательно выбирала сложные курсы и пыталась строить идентичность вне киноиндустрии. Поэтому во время обучения Портман даже сознательно сокращала количество кинопроектов.

Можно сделать вывод, что история Портман это о том, что даже карьера мирового уровня не всегда будет определять профессиональную идентичность, ведь иногда хочется иметь какой-то альтернативный путь вне экрана.

Напоминаем, что Натали Портман родилась в Иерусалиме, но выросла в Сайоссете, штат Нью-Йорк. Она дебютировала в кино в возрасте 11 лет, а первой лентой для нее стал французский боевик "Леон: Профессионал" (1994), где она исполняла роль сироты, которая подружилась с убийцей.

С тех пор Портман снялась в десятках полнометражных фильмах и работала со многими ведущими режиссерами индустрии, включая Майка Николса, Вуди Аллена и Тима Бертона.

Как Дуэйн Джонсон через криминологию, футбол и травму оказался в Голливуде?

Будущий голливудский актер Дуэйн Джонсон сначала видел свое будущее не в кино, а в профессиональном спорте. Он даже был максимально близким к карьере в американском футболе.

Он учился в Университете Майами, а его профиль был связан с криминологией. Окончил университет Джонсон в 1995 году. Однако серия травм стала точкой невозврата, ведь после этого спортивная карьера, которая казалась уже давно определенной, потеряла перспективу, писали в Teen Vogue.

С тех пор он начал заниматься реслингом, где и стал звездой WWE. А оттуда начался его путь в кино, который привел к статусу одного из самых кассовых актеров мира. Например, в 2016 году Forbes назвали его самым высокооплачиваемым актером 2016 года, который заработал более 64 миллионов долларов.

Заметьте! The Rock снимался во многих популярных боевиках, приключенческих и комедийных фильмах, среди которых самыми известными лентами являются "Форсаж 5", "Джуманджи" (2 части), "Черный Адам", "Разлом Сан-Андреас", а также озвучивал полубога Мауи в мильтфильме "Ваяна".

Как Марта Костон, Мелитта Бенц и Мэрион Доновав изменили мир?

Не все известные изобретатели изначально планировали менять мир или строить карьеру в науке. Так же как Роуэн Аткинсон не видел себя сначала комиком, а Натали Портман мечтала об академической жизни, так и многие женщины-изобретательницы пришли к своим идеям через повседневные трудности.

Например, Марта Костон после смерти мужа осталась матерью-одиночкой с детьми и решила завершить его нереализованный проект сигнальных ракет, которые впоследствии начали спасать жизни моряков во время кораблекрушений.

Похожим образом к своему изобретению пришла и Мелитта Бенц – домохозяйка и мать двоих детей из Дрездена. Ее раздражало, что кофе получался горьким, а гуща постоянно попадала в чашку, поэтому в 1908 году она создала первый бумажный кофейный фильтр из подручных материалов. Впоследствии этот домашний эксперимент превратился в бренд Melitta, который сейчас имеет представительства в десятках стран мира.

Еще одной женщиной, которая фактически изменила быт миллионов родителей, стала Мэрион Донован. Работая редактором в Vogue, она оставила карьеру ради воспитания детей, а постоянные проблемы с мокрыми пеленками подтолкнули ее к созданию водонепроницаемого чехла для подгузников. Несмотря на скепсис производителей, ее идея впоследствии стала основой для появления одноразовых подгузников Pampers.