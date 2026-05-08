Как материнский опыт и изобретательность становились толчком к изобретениям и что необычного создали женщины-изобретательницы, читайте в подборке 24 Канала.

Читайте также Данте и его "любовь": действительно ли изменял поэт своей жене

Как вдова моряка создала сигнальные ракеты, что спасали жизни?

Марта Костон (Хант) родилась в Балтиморе в 1826 году. Она вышла замуж за Бенджамина Франклина Костона, изобретателя, который работал военно-морским ученым на Вашингтонской военно-морской верфи, отмечают в сайте National Inventors Hall of Fame.

В 1848 году муж Марты умирает из-за проблем со здоровьем, которые возникли в результате воздействия химических веществ на работе.

Таким образом, она стала матерью-одиночкой в 21 год, имея 4 детей на руках (известно, что 2 детей также трагически погибли после смерти отца). Из-за таких жизненных обстоятельств финансовых возможностей для содержания семьи почти не было, пишут в Mental Floss.

Поэтому женщина решает, что должна завершить проект мужа и перевоплотить его в успешную реальность. Он еще до своей смерти разрабатывал ракеты, которые можно было бы увидеть с большого расстояния в море. Но его конструкции оказались неработоспособными. Зато Марта переосмыслила его работу и фактически изобрела систему сигнальных ракет.

Дело в том, что при разработке она позаимствовала технологию из фейерверков, предоставив сигнальным ракетам цветов, которые бы горели красным, белым и синим цветами.

Уже потом она получила патент на свои "пиротехнические ночные сигналы" в 1859 году. После этого Костон основала компанию Coston Manufacturing Co и начала продавать свои сигнальные ракеты. Во время Гражданской войны в США ее изобретение помогло спасти жизни большому количеству моряков, потерпевших кораблекрушение.



Реклама сигнальных ракет Coston 1913 год / Фото Википедия

Как домохозяйка и мать 2 детей изменила способ приготовления кофе в мире?

Мелитта Бенц не была ни профессиональным инженером, ни ученым. Она была матерью 2 сыновей и домохозяйкой из Дрездена, и именно ежедневные бытовые трудности подтолкнули ее к изобретению, который впоследствии изменил культуру потребления кофе в мире.

Дело в том, что еще в начале 20 века кофе часто выходил горьким, а его гуща попадала в чашку. Поэтому Бенц начала искать простой и "чистый" способ заваривания.

Поэтому в 1908 году Мелитта создала первый бумажный кофейный фильтр буквально из подручных материалов. Она сделала отверстия в латунной кружке и использовала промокательную бумагу из школьной тетради своего сына, чтобы отделять кофейную гущу от напитка, говорится на сайте Mellita Group.

Такой домашний эксперимент стал основой для изобретения, на которое женщина впоследствии и получила официальный патент.

После получения патента Бенц фактически начала семейный бизнес. Вместе с мужем и детьми она начала продавать фильтры в собственном доме в Дрездене, а впоследствии компания превратилась во всемирно известный бренд Melitta.

Моя прабабушка не только заложила фундамент современной Melitta Group. Ее новаторский дух, высокий уровень инноваций и постоянная сосредоточенность на потребностях клиентов продолжают формировать нашу компанию сегодня и являются ориентиром и движущей силой наших мыслей и действий,

– вспоминает ее внук Джеро Бенц, член правления Melitta Group.

Заметьте! Сейчас Melitta Group – это известный немецкий концерн, специализация которого заключается в производстве и продаже продукции для приготовления кофе и чая, а также различных бытовых товаров. В список основных товаров входят: кофемашины, кофе, бумажные фильтры, средства удаления накипи. Сейчас концерн имеет представительства в 50 странах мира.

От материнских бытовых трудностей до изобретения одноразовых подгузников?

Мэрион Донован стала одной из женщин, которые изменили повседневную жизнь миллионов родителей именно благодаря собственному материнскому опыту. В 1940-х годах она – мать 2 детей – столкнулась с постоянными проблемами тканевых подгузников, которые протекали. Кроме того, они были неудобными и часто вызывали раздражение кожи у младенцев.

Интересно! После окончания учебы в университете Донован переехала в Нью-Йорк, где устроилась на должность редактора отдела красоты в журнале Vogue. И там она работала до момента пока не уволилась с должности для того, чтобы сосредоточиться на воспитании детей.

Проблемы, с которыми столкнулась Мэрион, привели ее к тому, что первое свое изобретение женщина буквально создала дома. В статье The New York Times, Донован настолько устала каждую ночь менять мокрые пеленки и простыни своих детей, что просто сняла шторку в ванной, разрезала ее и села за швейную машинку.

Мэрион Донован позирует на фото / Изображение Национального музея американской истории, Смитсоновский институт

Уже в 1951 году женщина получила патент на свое изобретение, а впоследствии предложила еще более радикальную идею – одноразовые бумажные подгузники, отмечается в National Inventors Hall of Fame.

И несмотря на то, что многие мужчины-руководители сначала не верили в перспективность ее идеи и считали такой продукт "ненужным", потому что, по их мнению, женщины и так привыкли стирать тканевые подгузники, концепция Донован впоследствии стала основой для создания знаменитых подгузников Pampers.

Ее историю часто называют примером того, как материнский опыт и ежедневные бытовые трудности могут привести к изобретению мирового масштаба. Поэтому неудивительно, что Мэрион Донован считают одной из самых влиятельных женщин-изобретательниц 20 века.

Что еще известно о женщинах, которые умели создавать бизнес-империи?

Еще раньше мы рассказывали об одной из известных женщин мира, которая смогла создать собственную империю красоты с нуля. Речь идет об Элизабет Арден, настоящее имя которой Флоренс Грэм.

Ее жизнь была обычной: она родилась в Канаде в семье фермеров, семья имела финансовые трудности, с детства помогала по хозяйству и тому подобное. Впрочем когда девушка достигла взрослого возраста, то смогла переехать в США. Именно там она заинтересовалась сферой красоты и косметики.

Поэтому в 1910 году ей удалось даже открыть свой первый салон в Нью-Йорке, имея лишь небольшой стартовый капитал. Название было таким – Elizabeth Arden. Со временем Арден начала сотрудничать с химиками и создавать собственные косметические формулы.

Благодаря продуманному маркетингу бренд быстро стал известным в мире. К 1915 году бренд уже начал выходить на международный рынок, а в 1922 году Арден открыла салон в Париже, а затем – в Южной Америке и Австралии.

Поэтому суммируя ее результаты в конце жизни, этой женщине удалось создать более 100 салонов по всему миру, а ее собственная линейка косметики насчитывала примерно 300 продуктов.