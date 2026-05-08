О том, какая песня стала последним самым большим рок-хитом в 21 веке, пишет Loudwire.

Какая единственная рок-песня смогла возглавить Billboard в 21 веке?

Песня How You Remind Me группы Nickelback вошла в в рейтинг Billboard, посвященный итогам последних 25 лет. Композиция оказалась на 24 строчке списка 100 лучших песен четверти века.

Выпущенная летом 2001 года, How You Remind Me стала прорывом для канадской группы. До этого Nickelback уже имели определенную популярность на мейнстрим-рок-радио, однако именно этот трек превратил их в мировых звезд и стал главным хитом альбома Silver Side Up.

В США композиция возглавила сразу несколько чартов Billboard: Mainstream Rock, Alternative Airplay, Pop Airplay и Hot 100. Также песня заняла второе место в Adult Pop Airplay и 11 – в Adult Alternative Songs. Дольше всего песня держалась на вершине Mainstream Rock и Alternative Airplay – по 13 недель, а в Hot 100 лидировала в течение четырех недель.

Billboard также назвал How You Remind Me самой популярной песней 2002 года по количеству прослушиваний во всех форматах. С тех пор композиция получила в США четырехкратный платиновый статус от RIAA.

Почему рок исчез с вершин Billboard?

Как сообщает That Eric Alper, есть несколько причин, почему мы теперь не видим рок-песен на вершине чартов Billboard.

Первая – стриминг. По данным отчета Luminate за 2023 год, рок составляет лишь 17,2% от общего потребления музыки в США, уступая хип-хопу (28,2%) и попу (19,8%). Billboard Hot 100 формируется на основе стриминга, а поп и хип-хоп собирают значительно больше повторных прослушиваний.

Вторая – рок-радио не продвигает новых исполнителей. Вместо этого оно крутит проверенную классику. Поп и хип-хоп радиостанции взамен постоянно выводят на сцену новых артистов.

Третья – эра рок-суперзвезд прошла. В топ-10 самых прибыльных туров Pollstar за 2023 год попали только три рок-группы: Coldplay, Metallica и The Rolling Stones – и все они существуют более 30 лет. Новое поколение пока не достигает такого уровня.

Четвертая – жанровые границы размываются. Такие исполнители, как Machine Gun Kelly, Måneskin и Olivia Rodrigo, используют рок-элементы, но не считаются рок-группами в классическом понимании. По данным Spotify Wrapped 2023, рок остается в пятерке самых популярных жанров, но все чаще в гибридной форме.

При этом рок живет, просто в других пространствах. Альбом 72 Seasons от группы Metallica в 2023 году дебютировал на первом месте Billboard Top Rock & Alternative Albums и продал 146 000 копий за первую неделю.

Кроме того, легендарные группы популярнее, чем когда-либо. Классические рок-исполнители продолжают доминировать. В 2023 году Pink Floyd переиздали The Dark Side of the Moon к 50-летию альбома – и он вернулся в Billboard 200. Rumours от Fleetwood Mac неоднократно возвращались в Billboard 200 благодаря TikTok. А сборник Queen Greatest Hits провел более 1000 недель в британском альбомном чарте.

Однако традиционные рок-группы становятся все более редким явлением. Стриминг приносит мизерные доходы, расходы на гастроли растут. К тому же технологии позволяют одному человеку самостоятельно записывать и выпускать музыку – без необходимости делить гонорары и преодолевать творческие разногласия.

Какой легендарный хит Queen едва не запретили выпускать?

Песня Bohemian Rhapsody создавалась почти семь лет, а ее идея появилась у Фредди Меркьюри еще во время учебы в лондонском колледже искусств. Несмотря на масштабную работу, лейбл Queen долго не хотел выпускать песню из-за ее шестиминутного формата, который не подходил для радио.

В то время популярными были песни продолжительностью до трех минут, поэтому в популярность композиции мало кто верил. Группа начала спорить с лейблом, а переговоры лично вел Меркьюри.

Ситуацию изменил радиоведущий Кенни Эверетт, который стал крутить отрывки песни в эфире еще до официального релиза. Интерес слушателей быстро рос, поэтому лейбл в конце концов согласился выпустить трек, который стал одним из крупнейших хитов в истории группы.