Про те, яка пісня стала останнім найбільшим рок-хітом у 21 столітті, пише Loudwire.

Яка єдина рок-пісня змогла очолити Billboard у 21 столітті?

Пісня How You Remind Me гурту Nickelback увійшла до рейтингу Billboard, присвяченого підсумкам останніх 25 років. Композиція опинилася на 24 сходинці списку 100 найкращих пісень чверті століття.

Випущена влітку 2001 року, How You Remind Me стала проривом для канадського гурту. До цього Nickelback уже мали певну популярність на мейнстрім-рок-радіо, однак саме цей трек перетворив їх на світових зірок і став головним хітом альбому Silver Side Up.

Nickelback – How You Remind Me: дивіться відео

У США композиція очолила одразу кілька чартів Billboard: Mainstream Rock, Alternative Airplay, Pop Airplay та Hot 100. Також пісня посіла друге місце в Adult Pop Airplay і 11 – в Adult Alternative Songs. Найдовше пісня трималася на вершині Mainstream Rock та Alternative Airplay – по 13 тижнів, а в Hot 100 лідирувала протягом чотирьох тижнів.

Billboard також назвав How You Remind Me найпопулярнішою піснею 2002 року за кількістю прослуховувань у всіх форматах. З того часу композиція отримала у США чотириразовий платиновий статус від RIAA.

Чому рок зник з вершин Billboard?

Як повідомляє That Eric Alper, є кілька причин, чому ми тепер не бачимо рок-пісень на вершині чартів Billboard.

Перша – стрімінг. За даними звіту Luminate за 2023 рік, рок становить лише 17,2% від загального споживання музики у США, поступаючись хіп-хопу (28,2%) та попу (19,8%). Billboard Hot 100 формується на основі стрімінгу, а поп і хіп-хоп збирають значно більше повторних прослуховувань.

Друга – рок-радіо не просуває нових виконавців. Замість цього воно крутить перевірену класику. Поп і хіп-хоп радіостанції натомість постійно виводять на сцену нових артистів.

Третя – ера рок-суперзірок минула. У топ-10 найприбутковіших турів Pollstar за 2023 рік потрапили лише три рок-гурти: Coldplay, Metallica і The Rolling Stones – і всі вони існують понад 30 років. Нове покоління поки що не досягає такого рівня.

Четверта – жанрові межі розмиваються. Такі виконавці, як Machine Gun Kelly, Måneskin та Olivia Rodrigo, використовують рок-елементи, але не вважаються рок-гуртами у класичному розумінні. За даними Spotify Wrapped 2023, рок залишається у п'ятірці найпопулярніших жанрів, але дедалі частіше у гібридній формі.

При цьому рок живе, просто в інших просторах. Альбом 72 Seasons від гурту Metallica у 2023 році дебютував на першому місці Billboard Top Rock & Alternative Albums і продав 146 000 копій за перший тиждень.

Крім того, легендарні гурти популярніші, ніж будь-коли. Класичні рок-виконавці продовжують домінувати. У 2023 році Pink Floyd перевидали The Dark Side of the Moon до 50-річчя альбому – і він повернувся у Billboard 200. Rumours від Fleetwood Mac неодноразово поверталися у Billboard 200 завдяки TikTok. А збірка Queen Greatest Hits провела понад 1000 тижнів у британському альбомному чарті.

Однак традиційні рок-гурти стають дедалі рідкіснішим явищем. Стрімінг приносить мізерні доходи, витрати на гастролі зростають. До того ж технології дозволяють одній людині самостійно записувати й випускати музику – без необхідності ділити гонорари та долати творчі розбіжності.

Пісня Bohemian Rhapsody створювалася майже сім років, а її ідея з'явилася у Фредді Мерк'юрі ще під час навчання в лондонському коледжі мистецтв. Попри масштабну роботу, лейбл Queen довго не хотів випускати композицію через її шестихвилинний формат, який не підходив для радіо.

У той час популярними були пісні тривалістю до трьох хвилин, тому в популярність композиції мало хто вірив. Гурт почав сперечатися з лейблом, а переговори особисто вів Мерк'юрі.

Ситуацію змінив радіоведучий Кенні Еверетт, який став крутити уривки пісні в ефірі ще до офіційного релізу. Інтерес слухачів швидко зростав, тож лейбл зрештою погодився випустити трек, який став одним із найбільших хітів в історії гурту.