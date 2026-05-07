Про те, для кого Ед Ширан написав пісню "Shape of You", пише People.

Для кого Ширан написав "Shape of You"?

Ед Ширан розповів у програмі "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", що спочатку його хіт "Shape of You" був написаний для Ріанни.

За його словами, пісня Джастіна Бібера "Love Yourself", яку він створив разом із Бенні Бланко, також спершу задумувалася як трек для співачки.

Ріанна має найкращий смак серед усіх. Вона завжди вибирає просто дійсно чудові пісні. Тому, як автори пісень у спільноті композиторів, ми завжди пишемо пісні, щоб запропонувати їх Ріанні,

– пояснив Ширан.

Він додав, що під час роботи над будь-яким своїм альбомом часто починає з ідеї створити пісню саме для Ріанни.

Ед Ширан

Музикант також зазначив, що спочатку "Shape of You" йому не здавалася підходящою, але після деяких змін він змінив свою думку, хоча навіть тоді йому довелося "пристосуватися до цього... тому що я писав її, маючи на увазі когось іншого".

Ведучий Джиммі Фаллон зауважив, що Ріанна є наче музою Ширана, і той погодився, додавши, що багато авторів створюють свої найкращі пісні, орієнтуючись саме на неї.

Наскільки популярною стала "Shape of You"?

Як повідомляє Music Ally, у 2025 році Apple Music оприлюднила список із 500 найпопулярніших треків за перше десятиліття свого існування. Очолила рейтинг пісня Еда Ширана "Shape of You", випередивши "Blinding Lights" The Weeknd та "God's Plan" Дрейка.

Втім, компанія не розкрила точну кількість прослуховувань кожного треку. Натомість повідомила, що хіт Ширана встановив рекорд за кількістю прослуховувань поп-пісні в перший день, а також понад 1 000 днів утримував першу позицію в чарті "Top Songs" Apple Music щонайменше в одній країні.

"Shape of You" став хітом і на платформах із відкритою статистикою. Зокрема, це другий за популярністю трек в історії Spotify із 4,44 мільярда прослуховувань, поступаючись лише "Blinding Lights" із 4,91 мільярда.

Цікаво! Як пише Billboard, Ширан став першим виконавцем в історії Spotify, чия пісня подолала позначку у 3 мільярди прослуховувань.

На YouTube композиція посідає сьоме місце за кількістю переглядів – 6,47 мільярда.

З яким українським гуртом Ширан має спільну пісню?

Легендарний гурт U2 разом із Едом Шираном та українським колективом АНТИТІЛА випустили спільну пісню Yours Eternally, присвячену Україні. У записі композиції взяли участь Bono і The Edge, а також фронтмен АНТИТІЛА Тарас Тополя.

Знайомство музикантів з гурту U2 з колективом АНТИТІЛА відбулося навесні 2022 року, після чого між ними зав'язалася дружба. Саме Тополя надихнув учасників U2 на створення композиції, яка передає незламність українців, їхній гумор і силу духу.

Текст пісні оформлений як лист військового з фронту до рідних, із закликом жити далі та мріяти, а ключовим словом у приспіві стала "воля". Lyric-відео до пісні доповнює її зміст кадрами з музикантами АНТИТІЛА, українськими захисниками та цивільними на тлі синьо-жовтого прапора.