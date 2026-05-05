Про те, звідки взявся зелений код з "Матриці", розповів його дизайнер Саймон Вайтлі у 2017 році в інтерв'ю CNET.

Як створювали зелений код для "Матриці"?

Вайтлі розповів, що культовий зелений код у "Матриці" був натхненний японською кулінарною книгою, яка належала його дружині. За його словами, саме вона стала несподіваним джерелом візуального стилю.

Я люблю розповідати всім, що код у "Матриці" створений на основі японських рецептів суші. Без цього коду не було б "Матриці",

– поділився Вайтлі.

Зелений код із "Матриці" / Фото Wikipedia

Водночас у розмові з виданням before & afters він додав, що також надихався японськими абетками, якими користувалися його діти під час навчання.

"Брати Вачовські (режисери "Мартиці" – 24 Канал) захоплювалися японською анімацією та фільмами про бойові мистецтва, і хотіли спробувати внести трохи того стародавнього відчуття в код та графіку, що з’являлася на екранах", – зауважив Вайтлі.

Цікаво, що спочатку символи розташовували горизонтально, але згодом команда вирішила змінити напрям на вертикальний, як у традиційному японському письмі, де текст читається зверху вниз.

Вайтлі згадував, що після запуску вертикальної версії ефект справив сильне враження, адже виглядав дуже незвично. Коли код почали анімувати, він нагадував дощ, що створювало відчуття меланхолії та холодної атмосфери. На думку Вайтлі, саме ця асоціація робить ефект настільки вдалим.

Чому насправді неможливо прочитати рецепти суші у коді?

Як пише Oh! Epic, оригінальний матеріал із кулінарних книг використовувався лише як основа для створення візуально правдоподібних японських ієрогліфів. Команда продюсерів значно змінила ці символи, щоб досягти бажаного візуального ефекту.

Носії японської мови, які намагалися розшифрувати зелений код, зазначають, що окремі знаки виглядають спотвореними та фрагментованими. Під час роботи над дизайном символи розтягували, обертали та видозмінювали, доки вони втратили читабельність.

Навіть носії японської не можуть розшифрувати код / Фото Unsplash

Додатковою складністю для розшифрування коду стала його змішана структура. Дизайнери не обмежилися лише японськими системами письма, а додали до цифрових потоків різноманітні неяпонські символи. Таке рішення, хоча й створює ефектний візуальний вигляд, але унеможливлює розшифрування навіть для носіїв мови.

Скільки Кіану Рівз заробив за участь у трилогії "Матриці"?

Кіану Рівз отримай найбільший акторський гонорар в історії кіно завдяки трилогії "Матриця", заробивши близько 250 мільйонів доларів. Після успіху першого фільму він уклав з Warner Bros. унікальну угоду, яка передбачала не фіксований гонорар, а відсоток від прибутку наступних двох частин.

Актор отримував приблизно 10 – 15% від касових зборів "Матриці: Перезавантаження" та "Матриці: Революція", а також частку від продажів DVD. У сумі ці фільми зібрали понад мільярд доларів у прокаті, що суттєво збільшило його дохід.

Для порівняння, навіть гонорар Роберта Дауні-молодшого за "Месники: Завершення" був значно меншим і складав 100 мільйонів доларів. Також відомо, що Рівз нібито поділився частиною свого гонорару із командою фільму, хоча сам він це офіційно не підтверджував.