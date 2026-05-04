Про те, чому це так і не вдалося реалізувати, розповідає ScreenRant.

Як мавпа мало не зіграла Йоду?

Великого майстра-джедая Йоду спочатку планували показати за допомогою мавпи. Створюючи персонажа, Джордж Лукас прагнув втілити образ "несподіваного вчителя" – дивакуватої істоти, яку герой спершу недооцінює, але яка згодом виявляється носієм глибокої мудрості.

Ця історія довгий час сприймалася як легенда, подейкували навіть, що тварину навчили тримати палицю Йоди.

Мавпа з палицею

Мавпа, яка мала зіграти Йоду / Фото @mccrabb_will

Втім, як зазначає Джонатан Рінзлер у своїй книзі "The Making of The Empire Strikes Back" опублікованій у 2010 році, задум виявився непрактичним. За словами одного з членів знімальної групи, мавпа постійно знімала б маску, тому ідея не мала шансів на успіх.

У підсумку творці "Зоряних війн" вирішили використати ляльку. Образ Йоди оживив лялькар і актор озвучування Френк Оз, який значно вплинув на характер персонажа. Зокрема, він змінив манеру мовлення героя.

Як згодом замінили ляльку Йоди?

Як пише Koimoi, дизайн ляльки не став фінальним етапом у розвитку Йоди. У фільмі "Прихована загроза" Джордж Лукас продовжив експерименти, дещо оновивши вигляд персонажа.

Згодом, із розвитком технологій, змінився і сам Йода. У фільмах "Атака клонів" та "Помста ситхів" він уже постав як повністю цифровий герой. Це дало змогу Йоді брати участь у масштабних поєдинках на світлових мечах.

Йода

Майстер Йода / Кадр з фільму "Зоряні війни: Атака клонів"

Реакція фанатів на такий крок була неоднозначною. Частина глядачів сумувала за класичною лялькою, однак CGI-версія відкрила нові можливості для видовищної бойової хореографії.

Водночас сцени за участі Йоди, створені за допомогою комп'ютерної графіки, проклали шлях для його повернення у вигляді ляльки в "Останньому джедаї", подарувавши глядачам дозу ностальгії.

Цікаво! Ім'я Йоди теж могло бути іншим. Спочатку розглядали варіант "Баффі", згодом – "Мінч Йода", перш ніж Лукас зупинився на знайомому всім імені.

Чому Йода говорить так дивно?

Під час ювілейного показу фільму "Імперія завдає удару у відповідь" творець "Зоряних війн" Джордж Лукас пояснив, чому Йода говорить у незвичній манері. За його словами, магістр-джедай мав бути своєрідним філософом історії, тому його мова повинна була привертати особливу увагу.

Лукас зазначив, що звичайна мова не змусила б глядачів уважно слухати персонажа. Натомість дивна побудова фраз і специфічний стиль змушують людей зосереджуватися на змісті сказаного.

Особливо це було важливо для молодшої аудиторії, зокрема підлітків. У результаті така ідея зробила Йоду одним із найвпізнаваніших персонажів, чию манеру мовлення часто наслідують фанати.