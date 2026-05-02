Про те, чому Гаррі Поттер носив окуляри, розповіла Джоан Роулінг під час прес-конференції 2005 року.

Чому Роулінг зобрализа Гаррі Поттера в окулярах?

Письменниця розкрила, що цей елемент з'явився не випадково. За її словами, в дитинстві вона сама носила окуляри і часто помічала стереотип у літературі, персонажі з окулярами зазвичай були "розумниками".

Це мене дуже дратувало, і я хотіла читати про героя, який носить окуляри,

– поділилася Роулінг.

Гаррі Поттер / Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Втім, окуляри Гаррі Поттера мають і символічне значення. Авторка зазначала, що герой є своєрідними "очима" історії – читач бачить події саме з його точки зору.

Таким чином Роулінг фактично переосмислила звичний образ героя і показала, що зовнішні деталі не визначають характер.

Чому Гаррі Поттер не виправив свій зір за допомогою магії?

Як пише GameRant, Гаррі Поттер не може покращити свій зір із доволі простої причини – магія не здатна виліковувати проблеми із зором. Саме тому він змушений носити окуляри протягом усієї історії, попри існування численних потужних заклинань, які допомагають впоратися з іншими недугами.

Магія не може вилікувати зір / Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Хоча певні способи покращення зору все ж існують. Наприклад, магічні протези. Один із таких має Аластор Муді. Його чарівне око дозволяє бачити на великі відстані та наближати об'єкти.

Кого розглядали на роль Гаррі Поттера замість Редкліффа?

Творці фільмів про Гаррі Поттера довго не могли знайти актора на головну роль. Студія Warner Bros. разом із режисером Кріс Коламбус переглянула безліч кандидатів.

Одним із фаворитів був Ліам Ейкен, який мав досвід зйомок і навіть отримав попереднє схвалення. Проте згодом він втратив роль.

За словами актора, вирішальним стало те, що герой мав бути британцем. У підсумку роль дісталася Деніел Редкліфф.