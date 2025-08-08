Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA на YouTube.

Дивіться також Від секс-символа до "Монстра": як Шарліз Терон знищила свою красу заради найстрашнішої ролі

Хто в історії кіно отримав найбільший акторський гонорар?

Володарем найбільшого акторського гонорару в історії кіно є Кіану Рівз. Завдяки своїй участі у культовій трилогії "Матриця" він заробив близько 250 мільйонів доларів.

Після феноменального успіху першого фільму актор уклав безпрецедентну угоду з Warner Brothers. Замість фіксованого гонорару він домовився про відсоток від прибутку наступних двох частин.

Кіану Рівз / Фото GettImages

Рівз отримував від 10 до 15% від прокату "Матриці: Перезавантаження" та "Матриці: Революція". Він також мав частку з продажів DVD-дисків, які саме були на піку своєї популярності. Загалом у прокаті ці два фільми зібрали понад мільярд доларів та мільйони з продажів DVD-дисків.

Завдяки цій моделі прибуток Рівза виріс до близько 250 мільйонів доларів. Його загальний дохід перевищив навіть гонорар Роберта Дауні-молодшого, який отримав всього 100 мільйонів доларів за зйомки у фільмі "Месники: Завершення".

"Матриця": дивіться трейлер

Зауважимо, що участь у четвертому фільмі теж принесла Рівзу 14 мільйонів доларів, але він не був таким прибутковим, як попередні частини.

Цікаво, що актор передав частину зароблених грошей гримерам, каскадерам, дизайнерам костюмів та команді спецефектів. За чутками, мова йде про понад 75 мільйонів доларів. Хоч актор ніколи цього не підтверджував, але він вважав, що саме ці команди створили ефект "Матриці".

До слова, мало хто знає, але усі три частини "Володаря перснів" знімали одночасно. Частина акторів навіть зробила однакові татуювання на згадку про цей період, адже вони жили фактично як одна велика родина.