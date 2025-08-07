Повідомляє 24 Канал з посиланням на Medium.

На які жертви пішла Шарліз Терон заради зйомок у фільмі "Монстр"?

Шарліз Терон набрала близько 13 кілограмів, аби імітувати зношену фізичну форму Ворнос. Робила вона це за допомогою метода, який вона називала "Krispy Kreme" – безперервно споживаючи висококалорійну їжу.

Попри те, що цей процес видається простим, насправді це було виснажливим. Пізніше Терон зізнавалася, що "ніколи більше цього не зробить".

Однак справжнє перетворення почалося з обличчя. Візажистка Тоні Г буквально стерла з Терон всі сліди її класичного голлівудського образу.

Візажистка видалила і вибілила половину брів Терон, перемістивши їх, щоб створити більш гнівний, стурбований вираз обличчя. На шкірі за допомогою аерографа вона наносила шари тату-фарби, що імітували шрами, зморшки, плями від сонця та повну занедбаність.

Червоні шари фарби і латекс на повіках зробили їх опущеними, що робило погляд втомленим та змарнілим. Волосся Терон спеціально проріджували й робили штучно жирним, аби воно виглядало жирним і нездоровим.

Зубні протези спотворювали мову акторки, а повна відмова від косметики призвела до сухості і тріщин на губах і шкірі.

Також для ролі Терон доводилося носити коричневі контактні лінзи, аби змінити природний колір очей Терон. Так вдалося отримати той порожній, темний погляд, що став візитівкою Ворнос.

Зауважимо, що нанесення макіяжу було ретельно розраховане за часом, адже фільм був низькобюджетним і його зйомки тривали всього 28 днів.

Однак ця жертва була не марною. Саме за це перевтілення у фільмі "Монстр" Терон отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.