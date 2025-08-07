Сообщает 24 Канал со ссылкой на Medium.

На какие жертвы пошла Шарлиз Терон ради съемок в фильме "Монстр"?

Шарлиз Терон набрала около 13 килограммов, чтобы имитировать изношенную физическую форму Ворнос. Делала она это с помощью метода, который она называла "Krispy Kreme" – непрерывно потребляя высококалорийную пищу.

Несмотря на то, что этот процесс кажется простым, на самом деле это было изнурительным. Позже Терон признавалась, что "никогда больше этого не сделает".

Однако настоящее преображение началось с лица. Визажистка Тони Г буквально стерла с Терон все следы ее классического голливудского образа.

Визажистка удалила и выбелила половину бровей Терон, переместив их, чтобы создать более гневное, обеспокоенное выражение лица. На коже с помощью аэрографа она наносила слои тату-краски, имитирующие шрамы, морщины, пятна от солнца и полную запущенность.

Красные слои краски и латекс на веках сделали их опущенными, что делало взгляд уставшим и осунувшимся. Волосы Терон специально прореживали и делали искусственно жирными, чтобы они выглядели жирными и нездоровыми.

Шарлиз Терон в роли Ворнос / Кадр из фильма

Зубные протезы искажали речь актрисы, а полный отказ от косметики привел к сухости и трещинам на губах и коже.

Также для роли Терон приходилось носить коричневые контактные линзы, чтобы изменить естественный цвет глаз Терон. Так удалось получить тот пустой, темный взгляд, ставший визитной карточкой Ворнос.

Шарлиз Терон значительно исказила внешность ради роли Ворнос / Кадр из фильма

Заметим, что нанесение макияжа было тщательно рассчитано по времени, ведь фильм был низкобюджетным и его съемки длились всего 28 дней.

Однако эта жертва была не напрасной. Именно за это перевоплощение в фильме "Монстр" Терон получила "Оскар" за лучшую женскую роль.