Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.

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Как проходили съемки трилогии "Властелина колец"?

Удивительно, но трилогию "Властелин колец" снимали одновременно в течение 15 месяцев, что стало беспрецедентным шагом. Студия New Line Cinema рискнула и вместо привычной практики снимать только первую часть и ждать успеха, она дала зеленый свет сразу на все три фильма.

Режиссер Питер Джексон физически не мог быть везде, поэтому съемки проходили одновременно семью командами на разных локациях.

"Властелин колец: Братство кольца": смотрите трейлер

Актеры иногда не знали, к какой части относится сцена. Орландо Блум, например, утром мог сниматься в финале трилогии, а вечером – возвращаться к началу истории.

Такой подход позволил сэкономить на производстве, сохранить актерский состав без пауз на годы и масштабные декорации.

Съемочная команда больше года жила как одна большая семья. Многие называли этот опыт "приключением жизни". В память об этом периоде часть актеров даже сделала одинаковые татуировки с эльфийской девяткой.