Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.

Смотрите также Почему все сценарии в мире написаны одним шрифтом

Каким был бой Брюса Ли и Чака Норриса?

Эпическая схватка Брюса Ли и Чака Норриса в фильме "Путь дракона" вошла в историю как одна из самых известных сцен рукопашного боя в кинематографе. Их бой длился на экране почти десять минут.

Интересно, что на момент съемок Чак Норрис был действующим пятикратным чемпионом мира по каратэ. В одном из интервью он рассказал, что Брюс Ли не был профессиональным бойцом, но имел молниеносную скорость, талант и невероятную харизму.

Бой Брюса Ли и Чака Норриса в фильме "Путь дракона": смотрите видео

Чак Норрис также отмечал, что они оба понимали разницу между экранным боем и настоящей схваткой, поэтому они создавали кино, а не пытались выяснить, кто круче.

Несмотря на то, что многие профессиональные спортсмены считали, что в реальном поединке Чак Норрис с легкостью бы победил Брюса Ли, сам актер заявлял, что не уверен в этом и не хотел бы проверять.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что Орландо Блум разочаровался в одной из своих самых популярных ролей. Все из-за того, что ему было некомфортно играть роль слабого героя.