Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.

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Какую роль Орландо Блум предпочел бы забыть?

В 2004 году Блум сыграл троянского принца Париса в фильме "Троя", который собрал почти 500 миллионов долларов в мировом прокате, получил пять международных наград и номинацию на "Оскар" за лучшие костюмы.

Однако, несмотря на огромный успех ленты, сам Блум впоследствии признался, что роль Париса стала для него разочарованием.

Орландо Блум в "Трое" / Кадр из фильма

В одном из интервью он рассказал, что ему было некомфортно играть слабого и безвольного героя. По словам актера, во время съемок он чувствовал, что персонаж не соответствует его представлению о мужестве.

Особенно неприятной для Блума была сцена, в которой Парис убегает от поединка и падает к ногам своего брата Гектора.

Во время разговора с журналистами он заявил, что ему хотелось бы стереть этот опыт из памяти.

К слову, ранее мы рассказывали о том, почему Фредди Меркьюри не захотел удалять свои четыре лишних зуба. Интересно, что он неоднократно над этим задумывался, ведь комплексовал по этому поводу.