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Яку роль Орландо Блум волів би забути?

У 2004 році Блум зіграв троянського принца Паріса у фільмі "Троя", який зібрав майже 500 мільйонів доларів у світовому прокаті, отримав пʼять міжнародних нагород і номінацію на "Оскар" за найкращі костюми.

Проте, попри шалений успіх стрічки, сам Блум згодом зізнався, що роль Паріса стала для нього розчаруванням.

Орландо Блум у "Трої" / Кадр з фільму

В одному з інтерв'ю він розповів, що йому було некомфортно грати слабкого та безвольного героя. За словами актора, під час зйомок він відчував, що персонаж не відповідає його уявленню про мужність.

Особливо неприємною для Блума була сцена, в якій Паріс тікає від двобою та падає до ніг свого брата Гектора.

Під час розмови з журналістами він заявив, що йому хотілося б стерти цей досвід з пам'яті.

До слова, раніше ми розповідали про те, чому Фредді Мерк'юрі не захотів видаляти свої чотири зайві зуби. Цікаво, що він неодноразово над цим задумувався, адже комплексував з цього приводу.