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Якої шкоди завдали природі під час зйомок "Пляжу"?

Під час зйомок фільму "Пляж" з Леонардо Ді Капріо студія 20th Century Fox орендувала знаменитий пляж Майа Бей у тайському національному парку Хат Ноппхарат Тхара-Му Ко Пхі-Пхі.

Задля створення ідеальної картинки команда знищила природний ландшафт: вирівняли дюни, зняли природний ґрунт, пересадили рослинність, завезли інший пісок, а також обрізали частину прибережної флори.

Такі дії завдали значної шкоди екосистемі острова. Це викликало хвилю протестів серед тайських екологів та місцевих жителів.

Фільм "Пляж": дивіться трейлер

Одразу після виходу фільму проти студії подали позов із вимогою відшкодувати заподіяну шкоду довкіллю. Судова тяганина тривала понад 20 років. Врешті, у 2023 році Верховний суд Таїланду зобов’язав уряд і 20th Century Fox профінансувати повне екологічне відновлення острова.

Додаткову шкоду спричинив туристичний бум після релізу фільму. Через це у 2018 році пляж довелося повністю закрити на невизначений термін. Лише у 2022 році його відкрили знову, але вже з суворими обмеженнями.

До слова, фільм "Безславні виродки" міг взагалі не з'явитися у прокаті. Усе через те, що актор на роль Ганса Ланди мав відповідати одразу кільком критеріям.