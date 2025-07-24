Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @secretmovies88 на YouTube.

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Какой вред нанесли природе во время съемок "Пляжа"?

Во время съемок фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо студия 20th Century Fox арендовала знаменитый пляж Майа Бей в тайском национальном парке Хат Ноппхарат Тхара-Му Ко Пхи-Пхи.

Для создания идеальной картинки команда уничтожила природный ландшафт: выровняли дюны, сняли естественный грунт, пересадили растительность, завезли другой песок, а также обрезали часть прибрежной флоры.

Такие действия нанесли значительный ущерб экосистеме острова. Это вызвало волну протестов среди тайских экологов и местных жителей.

Фильм "Пляж": смотрите трейлер

Сразу после выхода фильма против студии подали иск с требованием возместить причиненный вред окружающей среде. Судебная тяжба длилась более 20 лет. В конце, в 2023 году Верховный суд Таиланда обязал правительство и 20th Century Fox профинансировать полное экологическое восстановление острова.

Дополнительный ущерб вызвал туристический бум после релиза фильма. Из-за этого в 2018 году пляж пришлось полностью закрыть на неопределенный срок. Только в 2022 году его открыли снова, но уже со строгими ограничениями.

К слову, фильм "Бесславные ублюдки" мог вообще не появиться в прокате. Все из-за того, что актер на роль Ганса Ланди должен был соответствовать сразу нескольким критериям.