Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Socia_ble на YouTube.

Смотрите также Многие до сих пор ежегодно пересматривают его: какой фильм стал самым популярным в 2001 году

Какая сцена была самой отвратительной в Гарри Поттере?

Невероятные банкеты в большой столовой Хогвартса стали визитной карточкой первых фильмов о Гарри Поттере. Вкусные блюда, украшавшие длинные столы, казались такими реалистичными, ведь действительно такими были.

Сцена пира в большой столовой Хогвартса: смотрите видео

Однако мало кто знает, что есть их было нереально. Проблема заключалась в том, что съемки продолжались часами и еда начала портиться. В конце концов, она просто сгнила.

Из-за этого появился характерный неприятный запах, который был настолько приторным, что актерам было крайне трудно продолжать играть свои роли.

К слову, мало кто знает, но актрисе, которая сыграла Плаксивую Мирту, на момент съемок было 37 лет. На роль 13-летней девушки ее выбрали из-за одной особенности.