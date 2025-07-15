Саму в 2001 году зрители со всего мира влюбились в историю о мальчике-колдуне, которого сыграл юный Дэниел Рэдклифф. В мировом прокате фильм собрал почти миллиард долларов, передает 24 Канал.

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Какой фильм имел самые большие кассовые сборы в 2001 году?

Фильмом, который стал самым популярным в 2001 году, оказался "Гарри Поттер и философский камень" – первая часть легендарной франшизы о юном колдуне.

Мировые сборы ленты составили почти 975 миллионов долларов. Режиссер Крис Коламбус удачно адаптировал роман Джоан Роулинг, а роли Гарри, Гермионы и Рона исполнили тогда еще совсем юные Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

"Гарри Поттер и философский камень": смотрите трейлер

На второй позиции по кассовым сборам в 2001 оказался "Властелин колец: Братство кольца". Первая часть трилогии собрала в прокате более 871 миллиона долларов.

Третье место занял анимационный хит студии Pixar – "Корпорация монстров". Лента принесла студии более 528 миллионов долларов.

Интересно, что 2001 год стал первым в истории, когда сразу два фильма преодолели планку в 800 миллионов долларов кассовых сборов.

Заметим также, что "Гарри Поттер и философский камень" удерживал звание самого успешного фильма франшизы до 2011 года, когда его обошел "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2".

К слову, в 1998 году самым популярным стал фильм "Армагеддон". В мировом прокате лента собрала более 553 миллионов долларов.