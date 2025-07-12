Интересно, что лента даже смог обойти фильм "Спасти рядового Райана", который также вышел в 1998 году и получил пять премий "Оскар". Однако главным хитом того года стал "Армагеддон", передает 24 Канал.

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Какой фильм покорил кинопрокат в 1998 году?

В 1998 году мировой кинопрокат покорила лента режиссера Майкла Бэя с Брюсом Уиллисом в главной роли "Армагеддон".

Фильм собрал более 553 миллионов долларов, став абсолютным лидером кассовых сборов.

"Армагеддон": смотрите трейлер

Заметим, что на второй строчке оказался культовый фильм "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга, который собрал в мировом прокате почти 482 миллиона долларов и получил пять премий "Оскар". Тройку лидеров замкнул фильм "Годзилла".

Интересно, что в начале 1998 года в прокате продолжал доминировать "Титаник", однако в рейтинге он не учитывался, ведь вышел еще в декабре 1997 года.

О чем рассказывает фильм "Армагеддон"?

Фильм "Армагеддон" рассказывает о смертельной угрозе из космоса. К Земле приближается астероид размером с Техас и чтобы предотвратить катастрофу, NASA привлекает команду буровиков во главе с Гарри Стемпером.

Они проходят ускоренную подготовку, отправляются в космос и сталкиваются с рядом опасностей. Их главная задача – отправиться в космос, пробурить астероид и взорвать его изнутри.

В финале герои вынуждены делать трудный выбор, рискуя собственной жизнью ради спасения человечества.

К слову, мало кто знает, но "Маска" изначально должна была быть фильмом ужасов. Однако сюжет полностью переписали после появления Джима Керри.