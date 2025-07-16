Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA в YouTube.

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Кто спас фильм "Бесславные ублюдки"?

Известный режиссер Квентин Тарантино признавался, что если бы не удалось найти такого актера, как Кристоф Вальц, "Бесславных ублюдков" просто не было бы. Все из-за того, что на роль Ганса Ланды он искал человека, который владеет четырьмя языками, может сыграть роль с интеллигентностью и заставить зрителя бояться улыбки.

Вальц сделал это настолько мастерски, что персонаж-антигерой Ганс Ланда стал центральной фигурой фильма, несмотря на то, что Тарантино даже не планировал этого.

Кристоф Вальц играет Ганса Ланду: смотрите видео

Удивительно, но хотя Вальц исполняет роль одного из самых ужасных нацистов в кино, зрители не могут не восхищаться его персонажем, хоть и пытаются этого избежать.

Я не играл вора. Я играл интеллектуала, действующего по своим правилам,

– говорил актер о своей роли.

Эта роль стала прорывом для актера, который до того был почти неизвестен за пределами Австрии и Германии. И это – в 53 года.

Вальц получил за нее сразу три престижные награды: "Оскар", "Золотой глобус" и награду Каннского кинофестиваля.