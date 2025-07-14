Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @secretmovies88 в YouTube.

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Как Джонни Депп получил роль Джека Воробья?

Роль капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" сначала мог исполнить совсем другой актер. Сначала сценарист Стюарт Битти писал персонажа специально для актера Хью Джекмана. Битти даже назвал героя Джеком в честь звезды и заложил в него "австралийскую харизму".

Впрочем, Disney не поддержала идею, поскольку на тот момент Джекман еще не был достаточно известен в США. Студия начала искать звезду первого эшелона. Предложения получали Роберт Де Ниро, который отказался, считая, что фильм о пиратах потерпит фиаско. Джим Керри был занят на съемках "Брюса Всемогущего", а Майкл Китон просто не заинтересовался ролью.

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Спасителем стал Джонни Депп, который на пробах поразил всех своим нестандартным подходом. Он сыграл Воробья как пьяного и сумасшедшего пирата-рокера в духе Кита Ричардса. Сначала боссы студии были шокированы и хотели отказаться от актера, опасаясь, что он разрушит тон фильма.

Однако после первых тестовых показов, где зрители с восторгом реагировали именно на Деппа, Disney передумала и сделала ставку именно на него.