Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @secretmovies88 в YouTube.

Дивіться також Ви точно його пам’ятаєте: який фільм став найпопулярнішим у 1998 році

Як Джонні Депп здобув роль Джека Горобця?

Роль капітана Джека Горобця у "Піратах Карибського моря" спершу міг виконати зовсім інший актор. Спершу сценарист Стюарт Бітті писав персонажа спеціально для актора Х'ю Джекмана. Бітті навіть назвав героя Джеком на честь зірки та заклав у нього "австралійську харизму".

Втім, Disney не підтримала ідею, оскільки на той момент Джекман ще не був достатньо відомий в США. Студія почала шукати зірку першого ешелону. Пропозиції отримували Роберт Де Ніро, який відмовився, вважаючи, що фільм про піратів зазнає фіаско. Джим Керрі був зайнятий на зйомках "Брюса Всемогутнього", а Майкл Кітон просто не зацікавився роллю.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться трейлер

Рятівником став Джонні Депп, який на пробах вразив усіх своїм нестандартним підходом. Він зіграв Горобця як п'яного та божевільного пірата-рокера в дусі Кіта Річардса. Спершу боси студії були шоковані та хотіли відмовитися від актора, побоюючись, що він зруйнує тон фільму.

Однак після перших тестових показів, де глядачі із захватом реагували саме на Деппа, Disney передумала і зробила ставку саме на нього.