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Як проходили зйомки трилогії "Володаря перснів"?

Дивовижно, але трилогію "Володар перснів" знімали одночасно протягом 15 місяців, що стало безпрецедентним кроком. Студія New Line Cinema ризикнула і замість звичної практики знімати лише першу частину й чекати на успіх, вона дала зелене світло одразу на всі три фільми.

Режисер Пітер Джексон фізично не міг бути всюди, тож зйомки проходили одночасно сімома командами на різних локаціях.

"Володар перснів: Братерство персня": дивіться трейлер

Актори іноді не знали, до якої частини належить сцена. Орландо Блум, наприклад, вранці міг зніматися у фіналі трилогії, а ввечері – повертатися до початку історії.

Такий підхід дозволив зекономити на виробництві, зберегти акторський склад без пауз на роки та масштабні декорації.

Знімальна команда понад рік жила як одна велика родина. Багато хто називав цей досвід "пригодою життя". На згадку про цей період частина акторів навіть зробила однакові татуювання з ельфійською дев’яткою.