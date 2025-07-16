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Хто з акторів здобув "Оскар" майже без слів?

Деякі актори перевтілюються у своїх героїв настільки глибоко, що межа між реальністю та роллю зникає.

Денієл Дей-Льюїс – єдиний актор, який отримав "Оскар", вимовивши у фільмі лише кілька слів. Для зйомок у стрічці "Моя ліва нога" він провів чотири місяці у повній ізоляції без спілкування, музики та телевізора. Він навіть не говорив із самим собою.

Денієл Дей-Льюїс пішов на значну самопожертву заради ролі / Фото GettyImages

Аби не збожеволіти у тиші, актор вів щоденник і годинами малював ескізи. Саме така самопожертва допомогла йому максимально наблизитися до внутрішнього стану свого героя.

Результат – один із найсильніших акторських виступів в історії кіно та довгоочікувана нагорода.