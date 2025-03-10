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Хто з українців отримував "Оскар"

За всю історію "Оскара" щонайменше шестеро українців отримали цю нагороду. Дехто з них народився в Україні, дехто мав українське коріння, але всі вони вплинули на світове кіно, працюючи в різних його сферах.

Варвара Каринська – художниця-костюмерка, яка народилася в Харкові. У 1949 році отримала "Оскар" за костюми до фільму "Жанна д’Арк".

В неї був дивовижний дар. На знімальному майданчику, коли чогось не вистачало, вона могла з підручних матеріалів перетворити костюм у справжній кіношедевр,

– розповідає авторка відео.

Крім того, вона працювала з такими зірками, як Марлен Дітріх та Вів’єн Лі.

Елізабет Тейлор вручає Варварі Каринській "Оскар" / Фото Українки

Квітка Цісик – легендарна співачка українського походження, яка народилася в Нью-Йорку, але завжди підтримувала зв’язок із батьківщиною. У 1978 році вона отримала "Оскар" за виконання саундтреку до фільму "Те світло мого життя".

Квітка Цісик / Фото "Історичної правди"

Джек Пеланс (Володимир Палагнюк) – знаменитий голлівудський актор українського походження. У 1992 році він отримав "Оскар" за роль у комедії "Міські піжони" і під час церемонії нагородження він з гордістю заявив про своє українське коріння.

Джек Пеланс / Фото GettyImages

Євген Мамут – фахівець з кінематографічних спецефектів, родом із Харкова. За четверть століття перебування в Голлівуді він удостоївся двох премій "Оскар" – за фільми "Хижак" (1988) та "Матриця" (1999).

Євген Мамут / Фото DOU

Анатолій Кокуш – кіноінженер із Києва, який у 2006 році отримав дві технічні премії "Оскар" за розробку унікального крана-каскаду для зйомок динамічних сцен.

Цікаво, що в СРСР його винахід не оцінили, однак через 10 років його вперше було використано під час зйомок всесвітньовідомого фільму "Титанік".

Кран-каскад також використовувався у фільмах "Форсаж", "Гаррі Поттер", "Троя" та багатьох інших.

Анатолій Кокуш / Фото з відкритих джерел

Мстислав Чернов – журналіст і режисер, який у 2024 році отримав "Оскар" за найкращий документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Ця стрічка показала світові реалії війни в Україні.

Мстислав Чернов та команда / Фото GettyImages

Нагадаємо, що у ніч на 3 березня відбулася церемонія нагородження кінопремії Оскар-2025. Ми підготували підбірку із 5 фільмів-лауреатів, які вже можна переглянути онлайн.