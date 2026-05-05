О том, откуда взялся зеленый код из "Матрицы", рассказал его дизайнер Саймон Уайтли в 2017 году в интервью CNET.

Как создавали зеленый код для "Матрицы"?

Уайтли рассказал, что культовый зеленый код в "Матрице" был вдохновлен японской кулинарной книгой, которая принадлежала его жене. По его словам, именно она стала неожиданным источником визуального стиля.

Я люблю рассказывать всем, что код в "Матрице" создан на основе японских рецептов суши. Без этого кода не было бы "Матрицы",

– поделился Уайтли.

Зеленый код из "Матрицы" / Фото Wikipedia

В то же время в разговоре с изданием before & afters он добавил, что также вдохновлялся японскими азбуками, которыми пользовались его дети во время учебы.

"Братья Вачовски (режиссеры "Мартици" – 24 Канал) увлекались японской анимацией и фильмами о боевых искусствах, и хотели попробовать внести немного того древнего ощущения в код и графику, что появлялась на экранах", – заметил Уайтли.

Интересно, что сначала символы располагали горизонтально, но впоследствии команда решила изменить направление на вертикальное, как в традиционном японском письме, где текст читается сверху вниз.

Уайтли вспоминал, что после запуска вертикальной версии эффект произвел сильное впечатление, ведь выглядел очень необычно. Когда код начали анимировать, он напоминал дождь, что создавало ощущение меланхолии и холодной атмосферы. По мнению Уайтли, именно эта ассоциация делает эффект настолько удачным.

Почему на самом деле невозможно прочитать рецепты суши в коде?

Как пишет Oh! Epic, оригинальный материал из кулинарных книг использовался только как основа для создания визуально правдоподобных японских иероглифов. Команда продюсеров значительно изменила эти символы, чтобы достичь желаемого визуального эффекта.

Носители японского языка, которые пытались расшифровать зеленый код, отмечают, что отдельные знаки выглядят искаженными и фрагментированными. Во время работы над дизайном символы растягивали, вращали и видоизменяли, пока они потеряли читабельность.

Даже носители японского не могут расшифровать код / Фото Unsplash

Дополнительной сложностью для расшифровки кода стала его смешанная структура. Дизайнеры не ограничились только японскими системами письма, а добавили к цифровым потокам различные неяпонские символы. Такое решение, хотя и создает эффектный визуальный вид, но делает невозможным расшифровку даже для носителей языка.

Сколько Киану Ривз заработал за участие в трилогии "Матрицы"?

Киану Ривз получи самый большой актерский гонорар в истории кино благодаря трилогии "Матрица", заработав около 250 миллионов долларов. После успеха первого фильма он заключил с Warner Bros. уникальную сделку, которая предусматривала не фиксированный гонорар, а процент от прибыли следующих двух частей.

Актер получал примерно 10 – 15% от кассовых сборов "Матрицы: Перезагрузка" и "Матрицы: Революция", а также долю от продаж DVD. В сумме эти фильмы собрали более миллиарда долларов в прокате, что существенно увеличило его доход.

Для сравнения, даже гонорар Роберта Дауни-младшего за "Мстители: Завершение" был значительно меньше и составлял 100 миллионов долларов. Также известно, что Ривз якобы поделился частью своего гонорара с командой фильма, хотя сам он это официально не подтверждал.