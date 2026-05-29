Что означают яркие пометки на продуктах, которые хранятся в холодильнике, и для чего это делают, рассказывается под постом пользовательницы @chocolatamilka в Threads.

Можно ли брать еду, которая помечена?

Автор треда опубликовала скриншоты одного из видео, вероятнее всего с TilTok, с вопросом, для чего это делается такое действие. Дело в том, что девушка в видео рисует яркие метки на упаковках продуктов и добавляет подпись: "Поймут те, кто поссорился со свекровью".

Интересно, что это действие запустило активное обсуждение в соцсетях. Под постом в комментариях пользователи объясняют, что такие отметки якобы делают для того, чтобы никто без разрешения не брал "чужую" еду.

По словам людей, гель-лак не высыхает без специальной лампы, а потому если кто-то откроет упаковку или коснется ее руками, то лак останется на пальцах.

Некоторые пользователи шутят, что это "современная версия" старых деревенских методов. Дело в том, что кто-то вспомнил, как в селах краской обозначали гусей, чтобы знать, где чья птица. А другие рассказали, что бабушки ставили похожие метки на банках с консервацией.

Под сообщением появились и ироничные комментарии, ведь одна из пользовательниц написала: "Не сработало, поэтому сменила свекровь". Другие же признаются, что идея кажется им одновременно странной и гениальной.

Как люди реагируют на пост о пометках продуктов / Скриншоты с Threads

Какие интересные тренды были распространены ранее?

Еще зимой 2025 года в украинском TikTok набирал популярность трогательный тренд, который быстро подхватили владельцы домашних животных. Люди делились видео со своими любимцами, показывая, как они изменились с момента появления в семье.

Суть тренда проста: пользователи сравнивают своих котов, собак или других животных в двух временных точках. То есть по состоянию на сегодня и в первый день, когда они только попали домой.

В таких видео часто видно, как сначала животные ведут себя осторожно и неуверенно, прячутся или боятся нового пространства. А со временем они полностью осваиваются, становятся смелее, а иногда и настоящими хозяевами дома, где имеют собственные привычки, шалости и характер.