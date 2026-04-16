Чарлі Чаплін – одна з найвпливовіших постатей в історії кінематографа, чия біографія поєднує ранню славу, особисті трагедії, світове визнання та скандали. З посиланням на IMDb та History.com, розповідаємо найцікавіші деталі про його життя.
Що цікавого ви не знали про Чарлі Чапліна?
Майбутній актор уперше вийшов на сцену ще у п'ятирічному віці, коли змушений був замінити матір під час виступу. Його дитинство було складним: батько рано помер через алкоголізм, а матір періодично перебувала в психіатричних закладах.
Через фінансові труднощі Чаплін частину дитинства провів у притулку для бідних дітей, де отримав лише базову освіту. Попри важке стартове становище, він рано почав працювати в театрі, гастролював та навіть пробував себе у стендапі, який, однак, провалився. Пізніше він потрапив до США разом із театральною групою і швидко привернув увагу кінопродюсерів.
Чарлі у дитинстві / фото Medium
Його перші кінороботи не справили на нього враження – сам Чаплін зізнавався, що вважав їх невдалими. Однак саме в цей період народився його культовий образ Бродяги – персонажа у великому одязі, капелюсі та з тростиною, який став символом німого кіно у всьому світі. У 1910–1920-х роках Чаплін став однією з найбільших зірок Голлівуду та одним із перших акторів, які отримували мільйонні гонорари.
Культовий образ Бродяги / фото Вікіпедії
Він укладав контракти, що дозволяли йому повністю контролювати процес створення фільмів: від сценарію до музики. Згодом він став співзасновником студії United Artists разом із провідними зірками епохи. З появою звукового кіно Чаплін довго відмовлявся від діалогів, вважаючи, що вони зруйнують образ Бродяги.
Чарлі Чаплін / фото Вікіпедії
Лише у 1940 році він зняв свій перший повністю звуковий фільм – сатиричну стрічку "Великий диктатор". Особисте життя актора часто ставало предметом обговорень: він неодноразово одружувався з дуже молодими акторками, а його останній шлюб із Ооною О'Ніл виявився найтривалішим і тривав до кінця його життя.
У 1950-х роках Чаплін опинився під політичним тиском у США – його підозрювали у симпатіях до комунізму. Через це йому анулювали дозвіл на повторний в'їзд до країни, і він переїхав до Швейцарії, де провів решту життя. Навіть після смерті його історія набула драматичного продовження: у 1978 році зловмисники викрали його труну з кладовища у Швейцарії, намагаючись отримати викуп. Злочинців зрештою затримали, а останки перепоховали у бетонному склепі.
Могила Чарлі Чапліна / фото Вікіпедії
