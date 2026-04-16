Скільки дітей мала Роксолана від Сулеймана Пишного

Яку кількість синів та доньок народила Роксолана?

Хоч достовірно невідомо, скільки точно дітей могла мати Хюррем-султан (Роксолана) від Сулеймана пишного, але пара щонайменше могла мати 5 дітей: 4 синів та одну доньку – Міхрімах. Її, до речі, вважають єдиною донькою султана.

Відтак перший син Сулеймана і Роксолани народився в 1520 році й звали його шехзаде Мехмед, але є дані, що вказують на рік народження у 1521 рік. Цікаво, що Хюррем стала законною дружиною султана вже у 1530 році, коли їхньому першому сину було 9 – 10 років.

Наступною після Мехмеда була Мухрімах-султан, яка народилася у 1522 році. Вона як і матір мала неабиякий вплив, зокрема в гаремі.

До речі! В Роксолани та Сулеймана могло бути не 4 синів, а 5. Річ у тім, що у 1522 – 1523 роках міг народитися шехзаде Абдулла, який помер в ранньому дитинстві. Але на сьогодні підтверджувальних даних щодо нього немає.

Третя дитина – шехзаде Селім (1524 рік), який в кінцевому результаті і посів трон османів.

Шехзаде Баязид став 4 дитиною та 3 сином від Роксодани, який народився у 1525 році. Його спіткала важка доля, як і шехзаде Мустафу, якого народила Махідевран. Обидвох їх було страчено за наказом батька.

Останньою дитиною був шехзаде Джихангір, що був народжений у 1531 році. Він помер у молодому віці. Існує легенда, що шехзаде хворів, а смерть брата Мустафи погіршила стан його здоров'я.

Чому кількість дітей Роксолани стала винятком?

Історія Роксолани була не лише унікальною через кохання султана до неї та впливу жінки на нього, але й через порушення традицій гарему.

Річ у тім, що за законом Фатіха – османський закон про престолонаслідування – кожна наложниця султана могла народжувати лише одну дитину від султана, йдеться у Вікіпедії. Натомість Роксолана подарувала султану аж 4 – 5 наслідників.

Крім того, навіть попередня наложниця султана – Махідевран також могла мати більше людей, аніж одного Мустафу.

