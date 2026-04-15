Чи мала Махідевран ще дітей від Сулеймана Пишного окрім як Мустафи, йдеться в одній із праць університету в Бурсі.

Читайте також Цей простий трюк із Бразилії зробить вашу каву м'якшою та смачнішою

Чи мав шехзаде Мустафа рідних братів?

Махідевран-султан народила Сулейману лише одного достеменно підтвердженого сина – шехзаде Мустафу. А інформація про інших дітей не має достатнього документального підтвердження.

Наявність інших дітей від султани можуть виявитися або лише гіпотезами, або ж є лише слабкими згадками без архівної бази. Зокрема це йдеться про так званого шехзаде Ахмеда, про якого інколи згадується, або ж про Разіє-султан, як другої доньки Сулеймана.

Втім навіть єдиний син Махідевран так і не зійшов на трон: його було страчено за наказом Сулеймана Пишного за ймовірну зраду.



Страта Мустафи / Мініатюра 16 століття з Вікіпедії

Відомо, що після смерті сина султана разом зі своєю свитою була відправлена до Бурси, де вона прожила довге життя, переживши Сулеймана Пишного та Хюррем. Але жила вона доволі бідно, а інколи навіть не мала достатньо коштів на їжу. Також вона не могла оплатити оренду свого будинку протягом 10 років, поки це не зробив султан.

Все своє багатство жінка витратила на благодійність та гробницю сина. А всіх своїх слуг та рабів відпустила на волю: після її смерті було складено декрет про емансипацію (тобто всі вони були звільнені як акт милосердя).

Якою була Махідевран?

Махідевран-султан, ім'я якої означало "місячна пані", була відома ще як Гюльбахар-султан (весняна троянда). Найімовірніше, вона походила з черкеського середовища, йдеться у Вікіпедії.

Але існують версії про те, що вона могла бути з княжого бесленеївського роду Канукових. Також їй приписують албанське, чорногорське та абхазьке походження.

Потрапила Махідевран до Османської імперії як наложниця, а перші згадки про неї датуються в 1515 році.

Високий статус жінка отримала, народивши потенційного спадкоємця. Але її вплив суттєво зменшився після появи Хюррем-султан, яка стала фавориткою султана.

З листів різних послів відомо, що обидві наложниці були суперницями. А венеційський посол Бернардо Наваджеро навіть писав, що обидві жінки влаштували бійку, що в кінцевому результаті лише відділило Махідевран від султана.

Для Махідевран син залишався єдиною втіхою, яка за османськими традиціями супроводжувала свого сина в різні провінції, де він був намісником.

По завершенню свого земного життя Махідевран-султан була похована біля свого сина в мечеті Мурадіє.



Місце поховання Махідевран-султан / Фото з Вікіпедії

Яке число доньок мав Сулейман I?