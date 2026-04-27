Чим унікальна печатка Едварда Сповідника та про що свідчить її знахідка після 40 років поневірянь, дослідили на Fox News.

Що відомо про печатку правителя Англії, яка знайшлася випадково?

Ще у 1980-х роках артефакт був загублений, хоч зберігався в архіві з 18 століття. Втім весь час до сьогодні печатка, яку ще називають печатка Сен-Дені, перебувала у Національному архіві Франції, де його випадково знайшли дослідники під час роботи над пошкодженими артефактами.

Цікаво, що печатку було знайдено ще у 2021 році, але про знахідку стало відомо лише зараз.

Особливість артефакту в тому, що він вважається найкращим збереженим відбитком серед тих, якими користувався Едвард Сповідник, який правив з 1042 по 1066 роки в Англії, йдеться у заяві Ексетерського університету.

Крім того, Едвард Сповідник був останнім монархом англосаксонської династії перед нормандським завоюванням.

Ще він був відомий своєю побожністю і його було канонізовано Папою Олександром III у 1161 році. Відтак Едвардова святиня у Вестмінстерському абатстві стала головним місцем паломництва в середньовічній Англії.

На самій печатці зображений коронований правитель, але надписи, які також там були, з часом стерлися. А ще артефакт ймовірно реставрували наприкінці 20 століття. Як сказав Леві Роус, професор середньовічної історії в Університеті Ексетера, однією вражаючою деталлю було те, наскільки добре збереглася печатка.

Загалом вона має і незвичні риси, як-от вплив Візантії. Йдеться про використання імператорського титулу "базилевс" та зображень меча. Такий факт свідчить про зв'язки Англії з континентальною Європою, які були значно тіснішими, аніж до нормандського завоювання.

Яким був правителем Едвард Сповідник?

За даними Britannica, у перші роки свого правління Едварда Сповідника реальна влада насправді належала графу Ґодвіна, а згодом його сину Гарольду.

Крім того, він фактично провів 25 років у вигнанні. Річ у тім, що Едвард провів майже чверть життя в Нормандії через данське завоювання Англії.

Щонайцікавіше, саме він створив передумови для цього завоювання, бо просував норманів на високі посади за його правління. А це, відповідно, допомогло завоювати нормандцям країну у 1066 році.

Едвард Сповідник не мав власних дітей, тому мав обрати спадкоємця самостійно. Він обіцяв трон різним претендентам: Гарольду та Вільгельму Нормандському. І саме після смерті Едварда Сповідника, почалася криза в Англії.

Які відомі факти є про англійських монархів?

Одне із найдовших правлінь Великою Британією належить Єлизаветі II. І саме її любов до коргі стала однією з найвідоміших деталей її образу.

Загалом вона познайомилася з породою цих собак ще в дитинстві. І після цього знайомства ці собаки супроводжували її впродовж всього життя – всього вона мала близько 30 собак цієї породи. Усі вони були нащадками першої собаки Єлизавети – Сьюзен.

Таким чином, за час правління Єлизавети II у Букінгемському палаці жило кілька десятків коргі. Навіть на Різдво кожен з собак навіть мав власну панчоху, яку наповнювали подарунками. А ще для коргі були спеціально облаштовані окремі кімнати.