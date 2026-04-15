Имела ли Махидевран еще детей от Сулеймана Великолепного кроме как Мустафы, говорится в одной из работ университета в Бурсе.

Имел ли шехзаде Мустафа родных братьев?

Махидевран-султан родила Сулейману только одного точно подтвержденного сына – шехзаде Мустафу. А информация о других детях не имеет достаточного документального подтверждения.

Наличие других детей от султаны могут оказаться или только гипотезами, или же являются лишь слабыми упоминаниями без архивной базы. В частности это касается так называемого шехзаде Ахмеда, о котором иногда упоминается, или о Разие-султан, как второй дочери Сулеймана.

Впрочем даже единственный сын Махидевран так и не взошел на трон: он был казнен по приказу Сулеймана Великолепного за вероятную измену.



Казнь Мустафы / Миниатюра 16 века из Википедии

Известно, что после смерти сына султана вместе со своей свитой была отправлена в Бурсу, где она прожила долгую жизнь, пережив Сулеймана Великолепного и Хюррем. Но жила она довольно бедно, а иногда даже не имела достаточно средств на еду. Также она не могла оплатить аренду своего дома в течение 10 лет, пока это не сделал султан.

Все свое богатство женщина потратила на благотворительность и гробницу сына. А всех своих слуг и рабов отпустила на свободу: после ее смерти был составлен декрет об эмансипации (то есть все они были освобождены как акт милосердия).

Какой была Махидевран?

Махидевран-султан, имя которой означало "лунная госпожа", была известна еще как Гюльбахар-султан (весенняя роза). Вероятнее всего, она происходила из черкесской среды, говорится в Википедии.

Но существуют версии о том, что она могла быть из княжеского бесленеевского рода Кануковых. Также ей приписывают албанское, черногорское и абхазское происхождение.

Попала Махидевран в Османскую империю как наложница, а первые упоминания о ней датируются в 1515 году.

Высокий статус женщина получила, родив потенциального наследника. Но ее влияние существенно уменьшилось после появления Хюррем-султан, которая стала фавориткой султана.

Из писем разных послов известно, что обе наложницы были соперницами. А венецианский посол Бернардо Наваджеро даже писал, что обе женщины устроили драку, что в конечном итоге лишь отделило Махидевран от султана.

Для Махидевран сын оставался единственным утешением, которая по османским традициям сопровождала своего сына в разные провинции, где он был наместником.

По завершению своей земной жизни Махидевран-султан была похоронена возле своего сына в мечети Мурадие.



Место захоронения Махидевран-султан / Фото из Википедии

