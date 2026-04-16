Сколько детей было у Роксоланы от Сулеймана Великолепного, сообщается в Ивано-Франковской областной универсальной научной библиотеке им. И.Франко.

Какое количество сыновей и дочерей родила Роксолана?

Хотя достоверно неизвестно, сколько точно детей могла иметь Хюррем-султан (Роксолана) от Сулеймана Великолепного, но пара как минимум могла иметь 5 детей: 4 сыновей и одну дочь – Михримах. Ее, кстати, считают единственной дочерью султана.

Поэтому первый сын Сулеймана и Роксоланы родился в 1520 году и звали его шехзаде Мехмед, но есть данные, указывающие на год рождения в 1521 год. Интересно, что Хюррем стала законной женой султана уже в 1530 году, когда их первому сыну было 9 – 10 лет.

Следующей после Мехмеда была Мухримах-султан, которая родилась в 1522 году. Она как и мать имела большое влияние, в частности в гареме.

Кстати! У Роксоланы и Сулеймана могло быть не 4 сыновей, а 5. Дело в том, что в 1522 – 1523 годах мог родиться шехзаде Абдулла, который умер в раннем детстве. Но на сегодня подтверждающих данных по нему нет.

Третий ребенок – шехзаде Селим (1524 год), который в конечном итоге и занял трон османов.

Шехзаде Баязид стал 4 ребенком и 3 сыном от Роксоданы, который родился в 1525 году. Его постигла тяжелая судьба, как и шехзаде Мустафу, которого родила Махидевран. Оба они были казнены по приказу отца.

Последним ребенком был шехзаде Джихангир, родившийся в 1531 году. Он умер в молодом возрасте. Существует легенда, что шехзаде болел, а смерть брата Мустафы ухудшила состояние его здоровья.

Почему количество детей Роксоланы стало исключением?

История Роксоланы была не только уникальной из-за любви султана к ней и влияния женщины на него, но и из-за нарушения традиций гарема.

Дело в том, что по закону Фатиха – османский закон о престолонаследии – каждая наложница султана могла рожать только одного ребенка от султана, говорится в Википедии. Зато Роксолана подарила султану аж 4 – 5 наследников.

Кроме того, даже предыдущая наложница султана – Махидевран также могла иметь больше людей, чем одного Мустафу.

