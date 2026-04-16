Чарли Чаплин – одна из самых влиятельных фигур в истории кинематографа, чья биография сочетает раннюю славу, личные трагедии, мировое признание и скандалы. Со ссылкой на IMDb и History.com, рассказываем самые интересные детали о его жизни.

Смотрите также Не все дожили: сколько на самом деле родила Роксолана детей Сулейману

Что интересного вы не знали о Чарли Чаплине?

Будущий актер впервые вышел на сцену еще в пятилетнем возрасте, когда вынужден был заменить мать во время выступления. Его детство было сложным: отец рано умер из-за алкоголизма, а мать периодически находилась в психиатрических учреждениях.

Из-за финансовых трудностей Чаплин часть детства провел в приюте для бедных детей, где получил лишь базовое образование. Несмотря на тяжелое стартовое положение, он рано начал работать в театре, гастролировал и даже пробовал себя в стендапе, который, однако, провалился. Позже он попал в США вместе с театральной группой и быстро привлек внимание кинопродюсеров.



Чарли в детстве / фото Medium

Его первые киноработы не произвели на него впечатления – сам Чаплин признавался, что считал их неудачными. Однако именно в этот период родился его культовый образ Бродяги – персонажа в большой одежде, шляпе и с тростью, который стал символом немого кино во всем мире. В 1910–1920-х годах Чаплин стал одной из крупнейших звезд Голливуда и одним из первых актеров, которые получали миллионные гонорары.

Культовый образ Бродяги / фото Википедии

Он заключал контракты, что позволяли ему полностью контролировать процесс создания фильмов: от сценария до музыки. Впоследствии он стал соучредителем студии United Artists вместе с ведущими звездами эпохи. С появлением звукового кино Чаплин долго отказывался от диалогов, считая, что они разрушат образ Бродяги.



Чарли Чаплин / фото Википедии

Только в 1940 году он снял свой первый полностью звуковой фильм – сатирическую ленту "Великий диктатор". Личная жизнь актера часто становилась предметом обсуждений: он неоднократно женился на очень молодых актрисах, а его последний брак с Ооной О'Нил оказался самым продолжительным и продлился до конца его жизни.

Смотрите также Михримах-султан была не единственной: сколько на самом деле имел дочерей Сулейман Великолепный

В 1950-х годах Чаплин оказался под политическим давлением в США – его подозревали в симпатиях к коммунизму. Поэтому ему аннулировали разрешение на повторный въезд в страну, и он переехал в Швейцарию, где провел остаток жизни. Даже после смерти его история получила драматическое продолжение: в 1978 году злоумышленники похитили его гроб с кладбища в Швейцарии, пытаясь получить выкуп. Преступников в конце концов задержали, а останки перезахоронили в бетонном склепе.



Могила Чарли Чаплина / фото Википедии

