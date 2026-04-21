Військовослужбовиця Марія Гаєвська днями на своїй сторінці у тредсі опублікувала іронічний пост про Юлю Вербу, якій подарували величезний букет з 1001 троянди.

До фото блогерки з квітами вона додала ще одне – згенероване ШІ зображення, де інфлюенсерка начебто позує з турнікетами. Марія Гаєвська додала до цих кадрів лаконічний підпис: "Пріоритети".

Допис викликав бурхливі обговорення – користувачі залишили майже 1500 коментарів. Однією з популярних стала репліка поетеси Дар'ї Лісіч.

Через такі пости люди соромляться добре жити,

– написала вона.

У Дар'ї та Марії виникла дискусія. Гаєвська звернулась до поетеси як до "Дарини", а не "Дар'ї", а та у відповідь натякнула, що діалог продовжувати немає сенсу, і назвала військовослужбовицю "куркою".



Дар'я Лісіч образила військову / Скриншот з тредсу

Лісіч жорстко розкритикували у мережі й поставили під сумнів не тільки її цінності та погляди, але й діяльність та вірші. У тредсі активно обговорюють тематику волонтерства, медійної відповідальності блогерів, поваги до військових та багато іншого.

"Дар'я Лісіч – це Спартак Суббота від світу поезії";

"Розчарували. Я думала, діячі літератури в нашій країні на вищому рівні комунікації та діалогу";

"Навчіться поважати військових";

"До сьогодні захоплювався вашою поезією";

"Як одним словом зруйнувати свою репутацію".

Як Лісіч та Гаєвська відреагували на скандал?

Коли Дар'я Лісіч дізналася, що спілкувалась з військовою, то публічно перед нею перепросила.

За слово "курка" мені щиро прикро, перегнула. Якщо вже нахамила публічно, то і вибачитися маю теж публічно, так буде чесно,

– написала поетеса.

Однак хейт у бік Дар'ї на цьому не зупинився – почався справжній "кенселінг" у тредс. Тому вона записала велике відео на своїй сторінці в інстаграмі, в якому прокоментувала свій вчинок.

"Я маю право реагувати активною агресією – на розмитий меседж першопоста порівняння букета із турнікетами, який, на мою першу думку, був не зрозуміло кому адресований і з якою метою. Як і маю право блокувати пряму ненависть", – зазначила поетеса.

Дар'я Лісіч додала, що постійно волонтерить, співпрацює з різними благодійними фондами. Вона звернулась до військових і визнала, що її коментар був необережною реакцією.

Дар'я Лісіч прокоментувала скандал: відео

Марія Гаєвська у відповідь також записала велике відео. Вона пояснила, свою позицію: її допис був зверненням до блогерів та інфлюенсерів, які не використовують своїх підписників та велику аудиторію як ресурс та зброю проти ворога.

Я ховала молодих людей. І коли ти бачиш пост про гарне, красиве, найкраще життя... Вибачте, але військові не заслуговують найкраще життя? Хоча б якоїсь поваги. Верба – це підручник, по якому треба вчитися, як не треба робити. І це я пояснила простим словом – "пріоритети",

– пояснила військовослужбовиця.

Марія Гаєвська пригадала, якими об'єднаними були українці у 2022 році. І додала, що зараз, на її думку, військові ледь закривають збори, поки інші "живуть найкраще життя". Щодо конфлікту з Дар'єю – вона перепросила, що назвала її "Дариною", але додала, що не виходила на агресію.

"Я хочу бути адекватною людиною і не продовжувати цей ср*ч. Я сподіваюся, що Дар'я винесла урок. Не можна так спілкуватися з людьми, навіть якби я не була військова", – підсумувала Гаєвська.

Марія Гаєвська відреагувала на скандал: відео

До Марії Гаєвської в коментарях звернулась блогерка Олена Мандзюк.

"Я вам дякую за роботу, за силу, за позицію, вона міцна і такою повинна бути у кожного українця, тим більше в тилу у тих в кого є ресурси для цього", – написала Мандзюк.

Що відомо про Дар'ю Лісіч?