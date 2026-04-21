Военнослужащая Мария Гаевская на днях на своей странице в тредсе опубликовала ироничный пост о Юле Вербе, которой подарили огромный букет из 1001 розы.

К фото блогера с цветами она добавила еще одно – сгенерированное ИИ изображение, где инфлюенсерка вроде бы позирует с турникетами. Мария Гаевская добавила к этим кадрам лаконичную подпись: "Приоритеты".

Сообщение вызвало бурные обсуждения – пользователи оставили почти 1500 комментариев. Одной из популярных стала реплика поэтессы Дарьи Лисич.

Из-за таких постов люди стесняются хорошо жить,

– написала она.

У Дарьи и Марии возникла дискуссия. Гаевская обратилась к поэтессе как к "Дарье", а не "Дарье", а та в ответ намекнула, что диалог продолжать нет смысла, и назвала военнослужащую "курицей".



Дарья Лисич оскорбила военную

Лисич жестко раскритиковали в сети и поставили под сомнение не только ее ценности и взгляды, но и деятельность и стихи. В тредсе активно обсуждают тематику волонтерства, медийной ответственности блогеров, уважения к военным и многое другое.

"Дарья Лисич – это Спартак Суббота от мира поэзии";

"Разочаровали. Я думала, деятели литературы в нашей стране на высшем уровне коммуникации и диалога";

"Научитесь уважать военных";

"До сегодняшнего дня восхищался вашей поэзией";

"Как одним словом разрушить свою репутацию".

Как Лисич и Гаевская отреагировали на скандал?

Когда Дарья Лисич узнала, что общалась с военной, то публично перед ней извинилась.

За слово "курица" мне искренне жаль, перегнула. Если уж нахамила публично, то и извиниться должна тоже публично, так будет честно,

– написала поэтесса.

Однако хейт в сторону Дарьи на этом не остановился – начался настоящий "кенселинг" в тредс. Поэтому она записала большое видео на своей на своей странице в инстаграме, в котором прокомментировала свой поступок.

"Я имею право реагировать активной агрессией – на размытый месседж первопоста сравнение букета с турникетами, который, по моему первому мнению, был не понятно кому адресован и с какой целью. Как и имею право блокировать прямую ненависть", – отметила поэтесса.

Дарья Лисич добавила, что постоянно волонтерит, сотрудничает с различными благотворительными фондами. Она обратилась к военным и признала, что ее комментарий был неосторожной реакцией.

Мария Гаевская в ответ также записала большое видео. Она объяснила, свою позицию: ее сообщение было обращением к блогерам и инфлюенсерам, которые не используют своих подписчиков и большую аудиторию как ресурс и оружие против врага.

Я хоронила молодых людей. И когда ты видишь пост о хорошей, красивой, лучшей жизни... Извините, но военные не заслуживают лучшую жизнь? Хотя бы какого-то уважения. Верба – это учебник, по которому надо учиться, как не надо делать. И это я объяснила простым словом – "приоритеты",

– объяснила военнослужащая.

Мария Гаевская вспомнила, какими объединенными были украинцы в 2022 году. И добавила, что сейчас, по ее мнению, военные едва закрывают сборы, пока другие "живут лучшую жизнь". Относительно конфликта с Дарьей – она извинилась, что назвала ее "Дарьей", но добавила, что не выходила на агрессию.

"Я хочу быть адекватным человеком и не продолжать этот ср*ч. Я надеюсь, что Дарья вынесла урок. Нельзя так общаться с людьми, даже если бы я не была военная", – подытожила Гаевская.

К Марии Гаевской в комментариях обратилась блогер Елена Мандзюк.

"Я вам спасибо за работу, за силу, за позицию, она крепкая и такой должна быть у каждого украинца, тем более в тылу у тех у кого есть ресурсы для этого", – написала Мандзюк.

