Ветеран звернувся до правоохоронців 30 квітня та розповів про побиття. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про інцидент?

Дмитро Матяш опублікував відео, у якому розповів про побиття військовими ТЦК. За його словами, він повертався до машини, коли невідомий чорний автомобіль перегородив ветерану дорогу.

Згодом одразу вибіг 1 військовий ТЦК. Матяш одразу сказав, що, якщо той не був на війні, то підходити до ветерана не потрібно.

Після цього Матяш підійшов до чорного авто та запитав людей у чорних масках хто вони та попросив показати документи. Одразу після цього ветерана почали бити ногами.

Мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, а мене били протягом години,

– заявив ветеран.

За словами Матяша, військові привезли його у приміщення ТЦК у Шевченківському районі, але у дворі побачили документи та почали вибачатися.

Увечері Дмитра Матяша привезли до місця побиття. Там він дочекався побратимів та знову поїхав до Шевченківського ТЦК, у якому військових вже зустрів полковник.

Проте на місці нічого не вирішилося, а полковник відмовився допомогти. Також за словами ветерана, військові ТЦК хотіли, щоб їх просто пробачили.

Що кажуть у поліції?

Правоохоронці повідомили, що почали розслідування через побиття 39-річного чоловіка у центрі Дніпра. Ветеран 30 квітня розповів про інцидент військовими ТЦК.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, а осі обставини інциденту досі встановлюються.

Правоохоронці викрили групу військовослужбовців ТЦК у Харкові, які вривалися до приватних будинків, били цивільних та погрожували зброєю.

Майор ТЦК та інші військовослужбовці незаконно діяли під виглядом СБУ, вимагаючи зізнання у причетності до збуту наркотиків, та змушували підписувати відмову від відстрочки мобілізації.

Володимир Балух стверджує, що його побили в ТЦК у Києві. За словами політв'язня, його заштовхали в мікроавтобус, а після інциденту чоловік зазнав травм.

У Луцьку військові ТЦК зіткнулися з агресією підлітків під час перевірки військовозобов'язаних, які намагалися перешкодити затриманню чоловіка.