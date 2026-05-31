Чому Любомира Гузара називали патріархом та чому цей титул так і не став офіційним, йдеться на сайті Української греко-католицької церкви.

Що відомо про титул Любомира Гузара?

Відомо, що у 2001 році Любомира Гузара обрали Главою УГКЦ, а його титулом був Верховний архієпископ Львівський. Згодом він отримав титул архієпископа Києво-Галицького.

Водночас жодного разу він не отримував від Ватикану титул патріарха, а тому офіційно не був ним, хоч і очолював УГКЦ протягом 10 років. Цікаво, що сама Церква чимало років прагне до офіційного визнання патріархату.

До речі! Як зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв'ю "Громадському телебаченні" ще у 2024 році, Церква вже має патріархат, але він ще не визнаний Ватиканом.

Відтак Блаженнішого Любомира віряни та отці УГКЦ часто називають саме патріархом. Ректор Київської Трьохсвятительської духовної семінарії отець Петро Жук пояснює, що слово "патріарх" фактично означає "батько". І Блаженніший Любомир своїм словом, поставою, молитвою та духовністю повністю відповідав цьому титулу.

Загалом для багатьох вірян глава УГКЦ був саме духовним батьком, а тому його сприймали як патріарха незалежно від офіційного церковного статусу.

Що відомо про життєвий шлях Любомира Гузара?

Нагадуємо, що Блаженніший Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові, де закінчив народну школу та перший клас гімназії.

Але у 1944 році сім'я Гузара була вимушена покинути Україну. Відтак спочатку вони опинилися в Австрії, а у 1949 році, коли йому було 15 або ж 16 років, сім'я переїхала до США.

Саме в США Любомир Гузар здобув середню освіту: навчався в Малій духовній семінарії (Стемфорд, штат Коннектикут).

А потім студіював філософію в Колегії святого Василія, де отримав ступінь бакалавра у 1954 році. У 1969 році майбутній владика переїхав до Рима для продовженим богословських студій. Цікаво, що лише у 1993 році Любомир Гузар повернувся на рідну землю разом зі всією спільнотою з Гроттаферрата.

Помер Блаженніший Любомир Гузар 31 травня 2017 року у віці 84 років.

Любомир Гузар міг стати Папою Римським

У 2005 році після смерті Івана Павла ІІ розпочався конклав, під час якого обирали нового Папу Римського. Серед претендентів тоді був і кардинал Любомир Гузар. Відомо, що він був "одним із фаворитів на посаду Папи Римського".

Все через те, що Гузар мав значний авторитет серед кардиналів та розглядався як сильний кандидат. Крім того, його підтримували ті, хто виступав проти целібату, адже в УГКЦ священники можуть бути одруженими.

Попри це, його шанси на обрання знижувалися через деякі фактори, як-от те, що деякі кардинали не хотіли знову обирати понтифіком представника зі Східної Європи. Тому новим Папою став саме Йозеф Ратцінґер, відомий як Бенедикт XVI.