У квітні 2005 року після похорону папи Івана Павла ІІ розпочався процес виборів нового понтифіка. Серед фаворитів на посаду був українець. Більше про це розповідає 24 Канал.

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Хто міг стати папою у 2005 році

У 1978 році Іван Павло ІІ став першим за понад 400 років папою, який не був італійцем. Ба більше – першим слов'янином, який очолив католицьку церкву. Обрання польського кардинала Папою в час Холодної війни, коли Східна Європа була під впливом СРСР – було доволі сильним кроком з боку колегії кардиналів.

Іван Павло ІІ увійшов в історію як реформатор церкви, адже він став першим, хто визнав помилки церкви та реабілітував страчених під час інквізиції. То ж як і зараз, 20 років тому конклав був не лише вибором нового Папи, але й оцінкою шляху, яким уже іде церква.

Загалом у квітні 2005 року було 16 потенційних претендентів на престол Святого Петра. І одним із них був глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Він користувався неабияким авторитетом серед кардиналів, адже був надзвичайно освіченим та ерудованим.



Любомир Гузар / Фото УКУ

Крім того, кандидатуру Гузара підтримували ті кардинали, які виступали проти целібату для католицького духовенства. Річ у тім, що в УГКЦ священники мають право на шлюб, а в католицькій церкві духовенство всіх рівнів зобов'язане дотримуватися целібату.

Однак були і противники такої кандидатури. Чимало кардиналів не хотіли знову обирали понтифіком слов'янина. Ба більше, Гузар був главою УГКЦ, яка живе за візантійським, а не латинським обрядом, то ж у випадку обрання йому б потрібно було змінювати обряд.

То ж компромісною фігурою на конклаві став декан виборчої колегії Йозеф Ратцінґер, який більш відомий як Папа Бенедикт XVI. Через 8 років він відрікся від престолу, але в конклаві 2013 року Любомир Гузар уже не міг брати участі, бо майже досягнув 80-річного віку. Кардиналам за 80 не дозволено брати участь у виборах нового Папи Римського.