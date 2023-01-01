Про полон після поразки Німеччині у Другій світовій війні та участь понтифіка у протистоянні, про кар'єру Папи Римського та його зречення від престолу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Помер Папа Римський Бенедикт XVI

Юні роки та початок шляху в духовенстві

Йозеф Алоїз Ратцінґер народився 16 квітня 1927 року у баварському місті Марктль-ам-Інне в Німеччині у родині комісара жандармерії Йозефа Ратцінґера та Марії Ратцінґер.

У 1939 році вступив до духовної семінарії, але з початком Другої світової війни майбутній понтифік став членом молодіжної нацистської організації "Гітлерюгенд". Папа Бенедикт XVI не приховував цього факту і називав ці роки найтемнішими у своєму житті, адже участь в організації була примусовою.



Родина Ратцінґерів (Йозеф зверху справа) / Фото AFP

Наприкінці Другої світової війни Йозефа Ратцінґера призвали військову службу до підрозділу допоміжного персоналу протиповітряної оборони у Мюнхені. Однак у бойових діях майбутній Папа участі не брав.

Коли до Німеччини наближалися війська союзників, Ратцінґер дезертував та повернувся додому, але згодом був арештований і кілька місяців провів у таборах для військовополонених.

У 1946 році Ратцінґер вступив до Мюнхенського університету та здобув освіту за спеціальністю теологія та філософія, а в 1951 році отримав сан священника. Саме так розпочався шлях Йозефа Ратцінґера на шляху до папського престолу.

Найкращий теолог Німеччини та сподвижник Івана Павла ІІ: шлях до папського престолу

У 1953 році 26-річний Йозеф Ратцінґер блискуче захистив дисертацію про спадщину Святого Августина і прославився як найкращий із теологів Німеччини. Через 6 років майбутній папа став викладачем кафедри теології Боннського університету.

Ратцінґер був учасником Другого Ватиканського собору як радник-теолог кардинала Йозефа Фринґуса, проте схвалив не всі з проголошених на соборі реформ.

У 1972 році на противагу антиклерикальним журналам і газетам, що заполонили Європу, Ратцінґер заснував теологічний журнал Communio, який досі є одним із найпопулярніших католицьких видань світу.

У 1977 році був рукоположений у сан єпископа і того ж року Папа Павло VI звів його у сан кардинала.

У 1980 році Йозеф Танцінґер відхилив пропозицію Папи Івана Павла ІІ очолити Конґреґацію католицької освіти, але через рік погодився очолити Конґреґацію доктрини віри.



Кардинал Ратцінґер та Папа Іван Павло ІІ / Фото API

З грудня 2002 року став деканом Колегії кардиналів, то ж після смерті Івана Павла ІІ керував процесом виборів нового понтифіка.

На конклаві, де, до слова, одним із конкурентів майбутнього понтифіка був кардинал Любомир Гузар, Йозеф Ратцінґер отримав більшість голосів та став новим головою католицької церкви, взявши собі ім'я Бенедикт XVI. На момент обрання йому було 78 років.

Як Йозеф Ратцінґер став Папою Римським: дивіться відео

Тінь Івана-Павла ІІ та епоха скандалів: Бенедикт XVI як голова католицької церкви

Бенедикт XVI очолив католицьку церкву після Івана Павла ІІ, який був Папою понад чверть століття, то ж понтифіку було важко не залишатися у тіні свого попередника, якого любили та поважали у світі. Новий очільник церкви продовжував політику свого попередника та дотримувався консервативних поглядів. Ще до обрання Папою його називали "залізним кардиналом", через його жорстку позицію проти абортів, фемінізму, гомосексуальності, розлучень, клонування та мультикультуралізму.

Та за часи його перебування на папському престолі довкола католицької церкви спалахнуло чимало скандалів через підозри священників у педофілії в різних країнах світу. Крім того, через критичні висловлювання щодо мусульман, представники цієї релігії вимагали відставки Бенедикта XVI.

Постійні скандали та погіршення стану здоров'я призвели до того, що 28 лютого 2013 року Папа Бенедикт XVI зрікся престолу, що стало першим подібним прецедентом за останні 600 років. Після зречення Бенедикт XVI отримав звання почесного Папи та проживав у жіночому монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.

27 квітня 2014 року Бенедикт XVI разом зі своїм наступником Папою Франциском брав участь у церемонії канонізації пап Івана XXIII та Івана Павла II.

Бенедикт XVI на церемонії канонізації Івана XXIII та Івана Павла II: дивіться відео

Після зречення від престолу Бенедикт XVI прожив ще майже 10 років, однак в останні дні життя здоров'я почесного Папи погіршилося, про що напередодні повідомляв Франциск. Помер понтифік 31 грудня 2022 року у віці 95 років.

Похорон почесного понтифіка відбудеться 5 грудня 2023 року на площі Святого Петра у Ватикані.