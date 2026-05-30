Які популярні композиції виконує Оксана Білозір і про що вони, розповідає 24 Канал.

3 відомі пісні у виконанні Оксани Білозір

Відома українська співачка Оксана Білозір народилася 30 травня 1957 року в селищі Смига, що на Рівненщині. Закінчивши Яворівську музичну школу, виконавиця навчалася у Львівському музично-педагогічному училищі імені І.Колеси, згодом в консерваторії.

У 1977 році Білозір стала солісткою самодіяльного ВІА "Ритми Карпат". У 1979 році гурт був запрошений в повному складі до філармонії й перейменований на "Ватру". Разом з ансамблем Оксана стала лауреатом фестивалю "Молоді голоси" та всесоюзного огляду творчої молоді, згодом нагороджена званням Заслуженої артистки України.

Серед відомих пісень співачки є композиція "Україночка", яка стала головною візитівкою Оксани Білозір. Вона принесла виконавиці всенародну популярність на початку 1990-х років. Музику до неї написав Геннадій Татарченко, а слова – Андрій Демиденко. Композиція прославляє силу, незламність і красу української жінки.

Водночас одна із найвідоміших пісень за всю кар'єру Білозір стала "Горобина ніч". Це лірична композиція про кохання, розлуку та душевні переживання, яка й досі залишається однією з візитівок співачки. У 2023 році пісня знову набула популярності завдяки новій версії, записаній разом із проєктом KOLABA.

"Батьківське жито" – ще одна знакова пісня Оксани Білозір на музику її чоловіка, композитора Ігоря Білозіра. Композиція присвячена рідному дому, батьківським традиціям і любові до своєї землі. Пісня стала класикою української естради.

Якими піснями була відома Квітка Цісик?

Квітка Цісик – це американська співачка українського походження. Вона стала відомою завдяки унікальному виконанню українських народних і естрадних пісень. Цісик вдалося записати 2 знакові альбоми "Квітка. Пісні України" та "Два кольори".

До одних із найцікавіших композицій у її виконанні входять "Пісня про рушник", "Черемшина", "Ой не світи, місяченьку" та "Сидить дівча над бистрою водою". Ці твори стали класикою завдяки її особливому, дуже чистому й емоційному голосу.

Співачка жила в США, але попри це активно популяризувала українську культуру за океаном. Відтак саме її інтерпретації українських пісень вважаються одними із найкращих.