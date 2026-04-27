Netflix та McDonald's запускають масштабну міжнародну колаборацію – спеціальний Happy Meal Stranger Things: Tales From '85, який переносить споживачів у всесвіт культового серіалу. Кампанія стартувала навесні 2026 року та охопила десятки країн світу, зокрема й Україну. Про це йдеться в офіційному анонсі Netflix та Mcdonaldsukraine.

Що відомо про новий Happy Meal Stranger Things?

Нова лінійка присвячена подіям у вигаданому містечку Гокінс і стилізована під атмосферу 1980-х. У центрі історії – боротьба з новими монстрами, а також інтерактивний сюжет, у якому залучаються відвідувачі McDonald's. У кожному наборі Happy Meal передбачено:

тематичну коробку у стилі Stranger Things: Tales From '85;

одну з колекційних іграшок персонажів (залежно від ринку);

книжку активностей QR-код для доступу до цифрової гри;

Happy Meal Stranger Things / фото Netflix

Через сканування коду користувачі зможуть брати участь в інтерактивному квесті та "допомагати рятувати Гокінс".

Коли Happy Meal Stranger Things стартує в Україні?

За оприлюдненим міжнародним графіком, в Україні Happy Meal очікується з 30 квітня 2026 року. Це означає, що українські ресторани McDonald's долучаться до міжнародного релізу майже одночасно з країнами Європи.

Коли анонс в Україні / інстаграм mcdonaldsukraine

Яка ціна Happy Meal в Україні?

В Україні ціна Happy Meal у 2026 році в середньому становить приблизно 159 гривень у стандартних варіантах меню McDonald's. Ціна за Happy Meal у стилі Stranger Things буде відома вже згодом.

В українському меню Макдональдз нарешті з'явилися довгоочікувані новинки з різних куточків світу, які раніше можна було скуштувати лише за кордоном. Для любителів насичених смаків є справжній канадський вайб: гострий МакКріспі Хот Хані з пікантною солодкістю, соковитий Мейпл Барбекю та класичний Бекон Роял Чізбургер.

Окрема зірка меню – це нова МакШейкер Фрі. Цього разу зі смаками Азії: ароматний рамен або витончений сир із трюфелем, натхненні Японією та Сингапуром. Новинки будуть доступні в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до завершення продажів.