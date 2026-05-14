О том, насколько успешным стал мультфильм "Мавка. Лесная песня", рассказали в пресс-службе ленты.

Какой самый успешный украинский фильм по кассовым сборам?

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал первым украинским анимационным проектом, который вышел в столь масштабный международный прокат. Его показали в 148 странах мира, а общие кассовые сборы превысили 20 миллионов долларов. Кроме того, ленту дублировали на 32 языка.

Успех фильма был заметен и за рубежом. Во Франции "Мавка. Лесная песня" возглавила рейтинг премьер по результатам первого дня проката и вошла в пятерку самых кассовых лент недели.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер

В Италии украинский мультфильм стал пятым самым кассовым анимационным релизом 2023 года, а в Португалии – одним из самых успешных независимых анимационных дебютов года.

Благодаря международному успеху "Мавка. Лесная песня" вошла в число самых успешных независимых анимационных проектов 2023 года и стала самым кассовым украинским фильмом в истории современного украинского кино.

Почему "Мавка. Лесная песня" стала настолько успешной?

Одним из главных инструментов популяризации "Вселенной Мавки" в Украине стала масштабная лицензионная кампания с участием десятков украинских брендов. Часть коллабораций запустили еще во время производства и постпродакшена ленты, благодаря чему бренд "Мавки" длительное время оставался в центре внимания аудитории.

В целом "Вселенная Мавки" насчитывала более 30 коллабораций и более 350 наименований продукции в различных категориях: ювелирные изделия, снеки, бьюти-средства, одежда, игрушки, книги, аксессуары, украшения для дома, принадлежности для обучения и творчества детей и тому подобное.

"Мавка. Лесная песня" / Официальный постер мультфильма

Накануне премьеры и во время проката "Мавка" была буквально везде – в магазинах, на билбордах и фасадах зданий, в кафе, шоу и развлекательных программах, а также в оформлении торговых пространств.

Продюсер "Мавки" Ирина Костюк в интервью Forbes отметила, что успех мультфильма стал результатом сочетания многих факторов.

Мы попали в правильное время. "Мавка" стала более актуальной из-за нашего уже совсем другого взгляда на все украинское. В этой реальности фильм приобрел новые смыслы,

– рассказала продюсер.

По ее словам, это именно тот контент, в котором нуждаются украинцы, о чем свидетельствовали аншлаги в кинотеатрах и реакции зрителей.

Какие украинские фильмы набирают популярность на Netflix?

Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных фильмов среди украинских зрителей, и на этот раз в список попали сразу две украинские ленты. Третью строчку занял романтический фильм-фэнтези "Мавка. Настоящий миф" режиссера Екатерина Царик.

Фильм вышел в кинотеатрах 1 марта 2026 года, а теперь стал доступным для онлайн-просмотра на Netflix. В ленте сыграли молодые украинские актеры, в частности Арина Бочарова, Иван Довженко и Эдуард Поляков.

Четвертое место в рейтинге занял психологический триллер "Все оттенки соблазна", главные роли в котором исполнили Елена Лавренюк и Владимир Дантес. Режиссерский дебют Ирина Громозда вышел в прокат 14 февраля 2026 года и сегодня также входит в число самых популярных фильмов среди украинцев на Netflix.