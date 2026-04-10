У соцмережах завірусилася історія про 81-річного чоловіка, який щодня самостійно вчить англійську мову. Про нього розповіла його онука та українська блогерка Дарина у своєму інстаграмі.

У мережі захоплюються 81-річним чоловіком, який почав вивчати англійську мову

Він займається не заради оцінок чи кар'єри, а щоб підтримувати ясність розуму та зменшити ризик розвитку деменції. У коментарях користувачі активно підтримують чоловіка, захоплюючись його наполегливістю, дисципліною та силою волі.

Не заради оцінок, не заради кар'єри, а щоб залишатись у ясному розумі… це найсильніша мотивація, яку я бачила,

– каже дівчина.

Дехто навіть зазначив, що ця історія стала для них сильною мотивацією, коли їм буде лінь сідати за навчання, вони згадуватимуть цього дідуся.

Реакція українців / фото з мережі

Когнітивно-стимулююча або інтелектуальна діяльність вважається важливим чинником способу життя, який допомагає зберігати когнітивні функції у людей похилого віку, пояснює PubMed Central. Дослідження показують, що такі заняття, як читання, ігри, головоломки, перегляд телебачення чи прослуховування радіо, можуть бути пов'язані зі зниженням ризику когнітивного погіршення в старшому віці.

Водночас науковці зазначають, що більшість робіт оцінює загальну розумову активність, і значно менше відомо про вплив окремих видів діяльності. Різні заняття можуть по-різному навантажувати мозок, а також взаємно компенсувати свій вплив, тому потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти, які саме види інтелектуальної активності є найбільш корисними для підтримки когнітивного здоров'я.

