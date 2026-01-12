Сообщает 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Талант унаследовала от матери

Мать художницы, Параска Примаченко, была талантливой вышивальщицей и именно от нее Мария унаследовала свои способности. В юные годы она вышивала рубашки, расписывала дома, а впоследствии открыла для себя свою настоящую страсть – рисования.

Мария Примаченко во дворе своего дома / Фото Фонда семьи Марии Примаченко

Болезнь сформировала ее особое видение мира

В детском возрасте Примаченко заболела полиомиелитом, что усилило ее восприятие мира и внимание к деталям. В то же время болезнь стала испытанием на всю жизнь. Художница постоянно испытывала боль и передвигалась с помощью костылей.

Кроме того, подавляющее большинство работ Примаченко создавала левой рукой, ведь была левшой, хотя иногда рисовала и правой.

Мировое признание пришло внезапно

Неожиданную популярность художница получила в 1936 году, когда ее пригласили в художественные мастерские при Киевском музее украинского искусства, где собирали народные таланты. Уже в следующем году ее произведения представили на Всемирной выставке в Париже, где Примаченко отметили золотой медалью.

Мария Примаченко / Фото Фонда семьи Марии Примаченко

Ее творчеством восхищались Пикассо

Именно в Париже яркие и самобытные работы художницы увидел Пабло Пикассо, которого глубоко поразило ее уникальное видение. Сильное впечатление творчество Примаченко произвело и на Марка Шагала. Среди украинских художников, вдохновленных ее творчеством, – Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко и Арсен Савадов.

Картины, что помогают Украине даже после ее смерти

Произведения Примаченко неоднократно продавали на аукционах за рекордные суммы. В мае 2022 года картину "Цветы выросли возле четвертого блока" продали за 500 тысяч долларов, а все вырученные средства направили на нужды ВСУ.

Картина "Цветы выросли возле четвертого блока" / Фото НАМУ

В апреле того же года еще одну работу художницы – "Моя хата, моя правда" – продали в Венеции за 110 тысяч евро в рамках благотворительного аукциона Benefit for Ukraine's People & Culture.

Какую награду получила Примаченко в 2022 году?

21 августа 2022 года в Офисе президента сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский наградил лауреатов государственной награды "Национальная легенда Украины", которой чествуют граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины.

Среди награжденных посмертно – художница Мария Примаченко. Награду от ее имени получил генеральный директор Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого Игорь Кожан.

При жизни Мария Примаченко создала более 800 художественных работ, ее имя внесено во Всемирную энциклопедию искусства, а 2009 год ЮНЕСКО провозгласила годом Марии Примаченко.

