Про те, як снідає Клінт Іствуд, пише Chowhound.

Як харчується Клінт Іствуд?

У свої 95 років легендарний актор і режисер Клінт Іствуд може поділитися чималим досвідом і порадами щодо довголіття. Незалежно від того, чи грає він ковбоя, чи працює за камерою, Іствуд дотримується особливого раціону, який починається вже зі сніданку.

Його син, Скотт Іствуд, у коментарі для журналу Men's Health зазначив, що батько дуже серйозно ставиться до харчування та фізичної активності.

Мій тато не їсть для задоволення. На сніданок він їсть лосось і коричневий рис,

– поділився він.

Такий сніданок не потребує багато зусиль у приготуванні. У виданні також радять, якщо ви хочете розпочати день за прикладом Іствуда, подбати про якість продуктів. Обирайте свіжу рибу та не пересмажуйте її. Щоб підкреслити смак, достатньо додати трохи оливкової олії, сіль, перець і кілька крапель лимонного соку перед приготуванням.

Яка найвідоміша роль Клінта Іствуда?

Як повідомляє ScreenRant, найяскравішими ролями у кар'єрі Клінта Іствуда стали троє персонажів, яких об'єднує одне ім'я – "Людина без імені". Вони з'являються у стрічках "За жменю доларів" (1964), "За кілька доларів більше" (1965) та "Хороший, поганий, злий" (1966), знятих режисером Серджіо Леоне.

Попри те, що це різні герої, усі вони побудовані за однаковим архетипом. Персонаж Іствуда небагатослівний, носить коричневий капелюх і вирізняється бездоганною влучністю. У кожному фільмі він має інше ім'я – Джо, Манко або Блондин, однак за суттю це один і той самий образ.

Якщо Джон Вейн уособлював класичного героя, нехай і з певними недоліками, то Клінт Іствуд сформував новий тип – похмурого та жорстокого антигероя, і початок цьому поклав саме фільм "Людина без імені".

