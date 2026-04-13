О том, как завтракает Клинт Иствуд, пишет Chowhound.

Как питается Клинт Иствуд?

В свои 95 лет легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд может поделиться немалым опытом и советами по долголетию. Независимо от того, играет ли он ковбоя, или работает за камерой, Иствуд придерживается особого рациона, который начинается уже с завтрака.

Его сын, Скотт Иствуд, в комментарии для журнала Men's Health отметил, что отец очень серьезно относится к питанию и физической активности.

Мой папа не ест для удовольствия. На завтрак он ест лосось и коричневый рис,

– поделился он.

Клинт Иствуд / Фото из Instagram

Такой завтрак не требует много усилий в приготовлении. В издании также советуют, если вы хотите начать день по примеру Иствуда, позаботиться о качестве продуктов. Выбирайте свежую рыбу и не пережаривайте ее. Чтобы подчеркнуть вкус, достаточно добавить немного оливкового масла, соль, перец и несколько капель лимонного сока перед приготовлением.

Какая самая известная роль Клинта Иствуда?

Как сообщает ScreenRant, самыми яркими ролями в карьере Клинта Иствуда стали трое персонажей, которых объединяет одно имя – "Человек без имени". Они появляются в лентах "За горсть долларов" (1964), "За несколько долларов больше" (1965) и "Хороший, плохой, злой" (1966), снятых режиссером Серджио Леоне.

Несмотря на то, что это разные герои, все они построены по одинаковому архетипу. Персонаж Иствуда немногословен, носит коричневую шляпу и отличается безупречной меткостью. В каждом фильме он имеет другое имя – Джо, Манко или Блондин, однако по сути это один и тот же образ.

Клинт Иствуд в роли Джо / Архивное фото

Если Джон Уэйн олицетворял классического героя, пусть и с определенными недостатками, то Клинт Иствуд сформировал новый тип – мрачного и жестокого антигероя, и начало этому положил именно фильм "Человек без имени".

