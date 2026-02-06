Некоторые головоломки достаточно простые, но заставляют "зависнуть" над очевидным решением. Есть одна интересная головоломка на сайте Matchstick Puzzles, которая способна хорошо потренировать внимательность.

Как решить головоломку с домиком?

На картинке дом составлен из спичек, который повернут на восток. Задача состоит в том чтобы передвинуть две спички так, чтобы домик начал смотреть на запад.

Спички нельзя полностью убирать или ломать. Форма дома должна сохраниться, а сделать движения можно только двумя спичками. Посмотрите внимательно на рисунок, а ответ мы опишем ниже.



Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles



Чтобы развернуть дом, достаточно лишь переместить две спички с крыши на противоположную сторону. Благодаря этому конструкция останется той же, но фасад начнет восприниматься совсем иначе. Это и изменит направление домика.



Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles

Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает скорость умственных способностей и является эффективным способом улучшения кратковременной памяти, пишет Progress Lifeline. Головоломки увеличивают выработку дофамина - химического вещества, которое регулирует настроение, память и концентрацию.

Какая еще есть интересная головоломка?