Некоторые головоломки достаточно простые, но заставляют "зависнуть" над очевидным решением. Есть одна интересная головоломка на сайте Matchstick Puzzles, которая способна хорошо потренировать внимательность.
Читайте также Непростая головоломка со спичками: под силу самым умным
Как решить головоломку с домиком?
На картинке дом составлен из спичек, который повернут на восток. Задача состоит в том чтобы передвинуть две спички так, чтобы домик начал смотреть на запад.
Спички нельзя полностью убирать или ломать. Форма дома должна сохраниться, а сделать движения можно только двумя спичками. Посмотрите внимательно на рисунок, а ответ мы опишем ниже.
Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles
Чтобы развернуть дом, достаточно лишь переместить две спички с крыши на противоположную сторону. Благодаря этому конструкция останется той же, но фасад начнет восприниматься совсем иначе. Это и изменит направление домика.
Интересная головоломка со спичками / Фото Matchstick Puzzles
Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает скорость умственных способностей и является эффективным способом улучшения кратковременной памяти, пишет Progress Lifeline. Головоломки увеличивают выработку дофамина - химического вещества, которое регулирует настроение, память и концентрацию.
Какая еще есть интересная головоломка?
Задача заключается в том, чтобы передвинуть две спички, чтобы исправить неправильное равенство. На картинке показано неправильное равенство, составленное из спичек. Задание максимально простое: нужно передвинуть только две спички так, чтобы пример стал правильным.
Здесь важно не спешить. Сначала стоит абстрагироваться от начальной картинки и подумать, на какие другие числа могут превратиться эти знаки, если убрать или добавить одну-две спички.