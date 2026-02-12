По словам общественного деятеля и политолога Ореста Дрюля, первые твердые следы слова "мрія" как украинского существительного можно найти в печатном издании 1863 года, пишет "Новинарня".

Кто именно придумал слово "мечта"?

Слово появилось в журнале "Вечерницы" в письме харьковской общины, подписанном студентом университета Василием Степановичем Модой (псевдоним – Василий Лиманский).

Ранее считали, что слово "мечта" первым использовала Леся Украинка, а позже ее мать Елена Пчилка, в переводе поэмы Лермонтова. Другая версия приписывала неологизм Михаилу Старицкому. Доказательства показывают, что эти авторы действительно применяли слово в своих текстах XVIII – XIX веков, но уже после того, как оно появилось в печати в 1863 году.

Уже в 1870-х годах слово начало все чаще появляться в литературных переводах и на страницах периодики, а также фигурировало в словарях того времени. Слово постепенно входило в активную речь и стало привычным для украинцев.

По словам языковедов, глагол "мечтать" существовал и раньше, но как отдельное существительное в значении "мечта, желание" оно закрепилось именно через литературные источники середины XIX века благодаря харьковским интеллектуалам.



В июне 2022 года "Укрпочта" выпустила марки "Мечта" / Фото с "Укрпочты"

Сегодня слово "мечта" – это не только часть ежедневного словоупотребления, но и культовый символ украинской культуры. Этим словом назвали легендарный украинский самолет Ан-255 "Мрия", который стал символом достижений украинцев в мире. Однако наш самолет, который был самым большим и самым мощным в мире уничтожили россияне 27 февраля 2022 года в Гостомеле.

Какие 2 украинские слова невозможно перевести на другой язык?

Слова "кум" и "кума" в украинской культуре означают духовных родителей ребенка и близких людей для его родителей, и не имеют эквивалентов в других языках. Об этом рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем инстаграме. В разных регионах Украины, таких как Буковина и Закарпатье, крестных родителей называют "нанашками", что происходит из румынского языка.

